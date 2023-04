“No me parece un circo”: Victoria Donda defendió el cacheo y los controles a los pasajeros en La Matanza

escuchar

En medio de la polémica desatada por los controles y cacheos a pasajeros de colectivos en La Matanza, Victoria Donda respaldó este viernes el operativo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que depende del ministro de Seguridad Sergio Berni. “No me parece un circo”, aclaró la flamante subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia.

“Hoy creo que estamos ante una situación de Emergencia de una parte de la sociedad, que tenemos que atender”, señaló Donda en el programa Elijo Creer, por Radio Continental. “Todo nuestro espacio político está muy preocupado de la situación, no de la Matanza en participar, sino en todo el país”, destacó la funcionaria bonaerense.

Donda aludió al operativo de seguridad bonaerense desplegado por las fuerzas especiales de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) para detener colectivos en diversas zonas del conurbano y hacer requisas a los pasajeros. La funcionaria bonaerense desestimó que se trate de un “circo” montado, aunque aclaró que sólo con los cacheos no se resuelve el problema de la inseguridad, al que le atribuyó un origen “multicausal”.

“No me parece un circo, sí me parece parte de una reacción y es lo que una parte de la sociedad espera”, opinó específicamente en relación a los controles y cacheos realizados a los pasajeros de colectivos en La Matanza. Sin embargo, advirtió: “El problema de la seguridad no es un tema de cacheo”.

Donda remarcó que no alcanza con la realización de controles, cacheos o incluso con la compra de patrulleros y equipamiento para los trabajadores de la seguridad que realizó la administración de Axel Kicillof para resolver la cantidad de delitos en la provincia.

Y en ese sentido advirtió: “Es multicausal y por eso con Axel [Kicillof] y su gabinete venimos trabajando en generar otras condiciones. No alcanza con que yo diga que los homicidios violentos bajaron un punto en los últimos tres años. Mientras haya alguien que pierde un familiar hay un tema que tenemos que seguir mirando”.

En otro tramo de la entrevista, Donda apuntó duramente contra quienes vincularon este tipo de controles con operativos realizados durante la dictadura.

“Creo que no hay que ser frívolo, y lo digo cuando muchos dirigentes de mi espacio acudimos a este tipo de expresiones. La dictadura militar fue una situción sangrienta que pasó en nuestro país y que tiene una causa y consecuencias que vivimos todavía hoy y no las podemos banalizar. Hoy estamos ante una situación de emergencia de una parte de la sociedad que atender”, agregó.

Por otro lado, la extitular del Inadi habló sobre el silencio del intendente de la Matanza, Fernando Espinoza, quien hasta el momento no realizó ningún tipo de declaración pública por la muerte del conductor de la línea 620.

“Que Espinosa no haya declarado, no significa que no sienta preocupación. El intendente siempre fue un intendente muy presente”, expresó. El mandatario local fue centro de las críticas, especialmente por parte de los choferes de colectivos que cortaron este lunes la avenida General Paz.

A su vez, la funcionaria bonaerense definió a Cristina Kirchner como la candidata del Frente de Todos y llamó a participar el próximo jueves de la movilización ante los tribunales de Comodoro Py, como parte de plan de acción contra la “proscripción” de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

