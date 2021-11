“No queremos venganza, solo justicia”, pidieron los padres de Lucas González

Lucas González esperaba ansioso el partido que puede poner a Barracas Central en primera. Como juvenil de ese club, estaba contento por ese posible ascenso. Todos sus deseos terminaron por un disparo policial. “Él quería subir de categoría y le arrebataron su sueño esos delincuentes, que lo acribillaron a mansalva. No queremos venganza, solo justicia y que los asesinos estén presos”, dijo su padre, Mario González, acompañado por su esposa, Cintia López, y el abogado Gregorio Dalbón.

“Hoy me desperté y lo busqué en la casa, pero no lo encontré. Era un chico sano, que nos mandaba un mensaje cuando iba a llegar para preparar la comida y después se iba a jugar al fútbol, que era su sueño”, añadió su madre, sin poder contener las lágrimas.

“No voy a descansar hasta que sus asesinos estén presos de por vida. Aprovechen que están libres y despídanse de sus familias, porque ojalá esta misma noche la pasen en prisión”, expresó el representante legal de la familia del fallecido futbolista juvenil.

El padre de uno de los chicos que acompañaba a Lucas se solidarizó con los padres de la víctima de un disparo policial Gerardo Viercovich - LA NACION

Y agregó: “No podemos creer que asesinos a sangre fría estén impunemente libres. Vamos a trabajar con toda nuestra ira en el estudio para que se los declare autores penalmente responsables de homicidio y para que cese la violencia institucional en la Argentina. No hubo balacera entre delincuentes, sino tres o cuatro hombres contra cuatro chicos inocentes. Se trata de asesinos, no de policías. ¿Cómo esperaban que reaccionaran ante un auto sin patente y hombres sin uniforme? Los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias”.

Ricardo, el padre de Joaquín, uno de los tres chicos que acompañaban a Lucas en el auto interceptado por la brigada policial, comentó que su hijo fue retenido durante 12 horas sin comunicación. “Estuvo detenido como un delincuente, esposado y tirado en el piso, hasta que llegué, y después lo trasladaron a prisión toda la noche sin comunicarme nada hasta el otro día. Me llamó una secretaria y me dijo que mi hijo estaba imputado porque intentó matar a un policía. Son jugadores de fútbol, no delincuentes”.

El juez de Menores Alejandro Cilleruelo se declaró incompetente en la causa donde se investiga el homicidio, pero antes sobreseyó a los tres adolescentes que estaban con Lucas en el vehículo.

El padre de Joaquín, uno de esos menores que habían acompañaban a Lucas tras un entrenamiento en Barracas, también apoyó a los familiares de la víctima mortal del disparo: “Abrazo a Mario y todavía no lo puedo creer. Es una situación lamentable y estamos muy dolidos. Podría haber sido mi hijo. Ojalá esta noche los asesinos duerman en una celda, y no en casa”.

"No queremos venganza, solo justicia", dijo Mario González, padre de Lucas Gerardo Viercovich

Los padres de Lucas convocaron a realizar una marcha el próximo lunes a las 19, frente al Palacio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires. “Convocamos a toda la sociedad argentina a una marcha pacífica y multitudinaria. Llamamos a toda la gente trabajadora y noble, porque el hecho de que seamos humildes no implica que seamos delincuentes. La villa no está llena de ladrones y eso hay que aclararlo. Y a los policías que lo mataron, les digo que esto no va a quedar así; que les remuerda la conciencia y se preparen, porque todos nosotros estamos unidos”, expresó Mario González.

“No vamos a parar hasta que mi hijo, Lucas González, quede limpio de nombre y apellido. Hay que hacer justicia por él, porque ya no lo tengo en casa”, indicó Mario al pedir ser acompañado en una manifestación con velas y banderas argentinas.

Además, los padres de Lucas revelaron que donaron los órganos del joven futbolista. “Su corazón y su pulmón ahora podrán ayudar a salvar otras vidas. Lucas no murió, estará un poquito en cada una de esas personas”, expresó Cintia, conmovida.

“Mi hijo venía de entrenar, los cuatro venían de entrenar. Él no le hizo nada a nadie”, aseveró la madre de Lucas antes de abrazarse con su esposo para compartir entre ellos el enorme dolor por la muerte de su hijo.