Video: salió con su perro al hall del edificio en Palermo y lo revoleó contra el piso

Un hombre de 46 años revoleó a su perro contra el piso en el hall de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo y quedó imputado por el delito de maltrato y crueldad a los animales. Por orden de la Justicia, la mascota quedó a cargo, de manera provisoria, de un vecino del agresor, que estuvo detenido varias horas.

Fue justamente el hombre que se quedó con la guarda transitoria del can después del violento hecho quien en la noche de este martes se comunicó con el 911 para dar aviso de que oía quejas de un perro en la entrada del edificio ubicado en la calle Fitz Roy al 2400, informaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION.

Brutalidad en su máxima expresión: revoleó a su perro contra el piso

Cuando personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar, se entrevistó con el denunciante, quien informó que mientras estaba en su departamento logró escuchar gemidos y llantos de un perro provenientes del hall del inmueble.

Al chequear una cámara de seguridad interna del edificio, los uniformados y el vecino se encontraron con las imágenes. Pasadas las 22.30 de ese martes, un hombre, identificado como Gonzalo Calderón, descendió de las escaleras detrás de un perro. Cuando lo alcanzó, lo sujetó con fuerza del lomo, lo suspendió en el aire y lo arrojó con fuerza contra el piso.

Imágenes sensibles: en un acto de brutalidad en su máxima expresión, revoleó a su perro contra el piso. Policía de la Ciudad

Tras revisar ese registro fílmico, los efectivos dieron aviso a la Justicia, que ordenó la detención del implicado imputado por el delito de maltrato y crueldad a los animales.

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