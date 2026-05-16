Giro en una causa por robo de ganado: secuestraron 109 kilos de marihuana escondidos en una carnicería de Santa Fe

Lo que había empezado como una investigación por abigeato terminó en Santa Fe con la incautación de 109 kilos de marihuana escondidos en una carnicería de la localidad de Serodino, en el departamento Iriondo, a 52 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Golpe al narcotráfico en Serodino

Durante una inspección de la Guardia Rural en una carnicería por una denuncia de robo de ganado se hallaron en total 181 panes sospechosos, y la intervención de la División Microtráfico de la PDI confirmó que se trataba de más de 109 kilos de marihuana.

Encontraron drogas en una carnicería de Santa Fe

La Justicia Federal ordenó allanamientos posteriores y la detención de un hombre de 32 años, informaron fuentes oficiales.

El caso

La causa se había iniciado días atrás por una denuncia de abigeato vinculada con la presunta faena ilegal de vacunos, en un procedimiento que estuvo a cargo de la Guardia Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía de Santa Fe.

El hombre detenido por el operativo

Así, mientras los efectivos de la Guardia Rural realizaban una inspección en el comercio, detectaron dentro de un freezer numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar.

Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, solicitaron la intervención de personal especializado de la División Microtráfico del Distrito San Lorenzo de la PDI para las pruebas orientativas correspondientes.

Las tareas efectuadas por los investigadores permitieron confirmar que se trataba de marihuana.

En total se contabilizaron 181 panes, con un peso de 109,130 kilogramos.

El operativo de La Guradia Rural

A partir del hallazgo tomó intervención la Justicia Federal, con la actuación de los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, quienes dispusieron la detención de un hombre identificado como Adrián Gustavo G., además del secuestro del material estupefaciente y un teléfono celular.

El giro

Durante el operativo en la carnicería, de la que participó una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), se procedió al secuestro y desnaturalización de 439 kilos de carne vacuna de distintos cortes, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras, en el marco de los controles realizados sobre la mercadería almacenada en el establecimiento.

Los efectivos secuestraron también una carabina calibre 22 junto con 18 cartuchos.

Pero el hallazgo posterior de los panes con marihuana transformó una investigación por abigeato en una causa federal vinculada con el narcotráfico.