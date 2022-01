Ola de calor: se incendió un generador eléctrico en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y hubo que evacuarlo

El Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) registró este martes por la tarde un incendio en un generador eléctrico que está en la terraza del ala destinada a la atención de pacientes ambulatorios y obligó a evacuar a la mayoría de las personas que estaban en el edificio, con excepción de las que se encuentran en el área de internación.

“Hubo un incendio activo en este lateral del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires con mucho fuego activo y humo. Eso ameritó evacuar los dos edificios, tanto la parte operativa como consultorios externos. Bomberos sofocó el siniestro”, precisó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Ciudad (SAME), Alberto Crescenti.

Se incendia el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

Sobre el estado de salud de quienes estaban en el centro de salud ubicado en avenida Del Libertador y Blanco Encalada en el barrio porteño de Belgrano y requirieron asistencia, el profesional de la salud precisó: “Atendimos diez personas de los dos edificios. Se le tomó la carboxihemoglobina y no se registró ninguna gravedad por lo que no se trasladó a nadie”.

El fuego fue sofocado por personal de Bomberos que arribó a la zona con dos unidades. Uno de los bomberos explicó en LN+ que el generador, que funcionaba a gasoil, “estaba trabajando” debido al “corte del suministro eléctrico” que afecta a la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

El director médico del ICBA, Alberto Alves de Lima, confirmó que hubo un “principio de incendio en un equipo generador electrónico” que se dispuso porque “se corta la luz 20 veces al día” producto de la ola de calor. “Habrá que ver que pasó, pero se cortó la luz diez veces y se prendía y apagaba. Sentimos que la luz se fue y vino y en un momento ocurrió esto. En una de esas cortadas ocurrió esta situación”, agregó.

Personas que estaban en el ala del edificio que sufrió el incendio fueron evacuadas a la calle Hernán Zenteno - LA NACION

Alves de Lima dejó en claro que el incidente “fue mínimo” y se resolvió rápido: “Todo el movimiento tiene que ver que por seguridad evacuamos el edificio, no el área de internación sino las áreas ambulatorias. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún problema. Son situaciones que a uno no le gusta vivir, pero ocurren. Pudimos reaccionar y todo el proceso de evacuación fue muy bien y está todo en orden”.

“Todo lo que es internación y cirugía está afuera de este sector y todo el proceso se hizo sin inconvenientes. Operativamente el ICBA está funcionando en sus áreas de emergencia y quirófano. Hoy cancelamos turnos en área ambulatoria y ultrasonido para realizar el plan de contingencia y redefinir los turnos que se cancelaron”, cerró el director médico.