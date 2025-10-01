Operativo. De camino al Mercado Central traspasaron de un camión bananero a una camioneta 444 kilos de cocaína

El camión con semirremolque de matrícula boliviana, se desvió de la ruta 205 hacia la zona de Monte Grande. No lo sabían, pero eran seguidos por efectivos antidrogas de la Gendarmería. En un domicilio cercano a la avenida Pedro Dreyer, en el partido de Esteban Echeverría, varios hombres traspasaron cientos de paquetes estibados entre un cargamento de bananas hacia la caja trasera de una camioneta Chevrolet S10. Luego, cada vehículo siguió un derrotero alternativo.

Solo nueve cuadras más circuló la S10: sobre la misma avenida Dreyer una patrulla de Gendarmería le cortó el paso. Encontraron rápidamente los 420 paquetes recién cargados: 444 kilos de cocaína.

Mientras, otra brigada del Escuadrón de Operaciones Antidrogas de la fuerza federal detuvo la marcha del camión de transporte sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura del cruce con la avenida Jorge Newbery, cuando se dirigía a depositar su cargamento de bananas en el Mercado Central de Buenos Aires, en la localidad de Tapiales, La Matanza.

Según informaron fuentes de la fuerza, se realizaron dos allanamientos (uno de ellos, en el lugar del traspaso de la droga) y se incautaron un GPS, dos vehículos y documentación de interés.

Los cuatro implicados en la operación, tres bolivianos y un argentino, fueron detenidos.

La droga estaba contenida en 14 bolsones de arpillera. Por disposición del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, el cargamento fue traslado, luego del procedimiento, hacia la Escuela de Gendarmería “Gral Martín Miguel de Güemes”, situada a menos de un kilómetros del distribuidor que enlaza la autopista Riccheri y la Ezeiza-Cañuelas.

Allí descargaron y desplegaron los 420 “ladrillos”; tras la realización de la prueba de Narcotest se certificó que se trataba de cocaína, con un peso total de 444,834 kilos.

Los cuatro detenidos serán indagados en las próximas horas por el juez federal de Lomas de Zamora, en tanto que los efectivos de la división antidrogas de la Gendarmería prosiguen con las pesquisas relativas a determinar el origen y el destino final de la droga.

