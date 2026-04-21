Operativos conjuntos de la Gendarmería, la policía bonaerense y la patrulla municipal en La Cava

El Municipio de San Isidro, a través de los oficiales de la Patrulla Municipal y en coordinación con Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, implementó un nuevo esquema operativo en el barrio La Cava, en Beccar, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la seguridad en la zona.

A partir del análisis criminal realizado, la Gendarmería identificó la persistencia de un núcleo activo de delito en el área, lo que evidenció las limitaciones del esquema anterior basado en puestos fijos. Si bien estos dispositivos aportaban visibilidad institucional, su carácter estático los volvía previsibles, facilitando la adaptación de las dinámicas delictivas, que evitaban los controles y se desplazaban hacia zonas adyacentes sin una reducción efectiva del delito.

Frente a este diagnóstico, Gendarmería, en conjunto con las fuerzas del municipio, puso en marcha un modelo de intervención dinámica, sostenida y con fuerte presencia territorial, orientado a abordar de manera directa las modalidades delictivas más complejas. Este enfoque se basa en la movilidad, la imprevisibilidad y la focalización territorial, permitiendo actuar sobre los espacios donde se origina el delito, según informó el gobierno local.

“La incorporación de la UTOI, junto con la Gendarmería Nacional y las Brigadas de la Patrulla Municipal, conforma un esquema integrado que potencia la capacidad de detección, intervención y generación de resultados concretos en el territorio”, se explicó.

“En el marco de un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Ramón Lanús, se prevé que el próximo mes se instale en el municipio una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta unidad tendrá como función principal reforzar el abordaje preventivo en barrios, en articulación con las áreas policiales de cada localidad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en el territorio”, agregaron voceros municipales.

El despliegue se complementa con controles en accesos y pasillos internos, con especial foco en los puntos de mayor circulación. Se van a monitorear en tiempo real los vehículos que ingresan y egresan del área, junto con cámaras de videovigilancia de última generación supervisadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).

En este marco, se llevan adelante controles e identificaciones sistemáticas de personas, secuestros de vehículos y motos con pedido de captura, así como operativos disuasivos y acciones orientadas a la desarticulación de bandas delictivas.

“A través del trabajo coordinado entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales, el Municipio continúa consolidando una estrategia integral de seguridad que permite intervenir de manera eficaz en zonas críticas y dar respuesta a las demandas de los vecinos”, concluyó el comunicado del gobierno de San Isidro.