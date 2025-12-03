Ordenan detener a 10 guardias mujeres de la cárcel de Bouwer acusadas de una golpiza contra un interno trans

CÓRDOBA. Ocho mujeres guardiacárceles de Bouwer, en Córdoba, fueron detenidas por orden de la Justicia después de la denuncia de un interno trans en el Establecimiento 3 del penal provincial. Otras dos están siendo buscadas.

Emitió la orden el fiscal de Instrucción José Mana, tras una investigación interna del Servicio Penitenciario de Córdoba.

El detenido trans, alojado en el pabellón femenino de la cárcel, denunció que el 23 de noviembre pasado sufrió una golpiza por parte de las guardiacárceles. La denuncia señala que hubo violencia física y psicológica.

El denunciante ingresó como mujer a la cárcel y luego se autopercibió varón, pero todavía está en el pabellón femenino.

Todas las guardiacárceles están imputadas por “severidades y apremios ilegales”. Los cargos podrían variar cuando avance la investigación.

Según la denuncia que presentó el detenido, el domingo 23 de noviembre las guardias lo llevaron esposado a una sala apartada, adonde lo sometieron a violencia física y psicológica. Después, quedó incomunicado.

Todo el episodio fue grabado por las cámaras de seguridad de la prisión, prueba determinante para avanzar en la investigación.

Después de la denuncia del interno, la jefa del Servicio Penitenciario, Carolina Funes, pidió las imágenes de las cámaras y comprobó la veracidad de los dichos. Así dio participación a la Fiscalía.

Las guardiacárceles involucradas tienen años de servicio y quedaron detenidas en la misma cárcel de Bouwer.