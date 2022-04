Ordenaron la prisión preventiva para el adolescente que desmayó de un golpe al playero de Monserrat

Horas después de que el adolescente que desmayó de un golpe al playero de un estacionamiento de Monserrat se presentara espontáneamente ante la Policía, la Justicia determinó que deberá cumplir con la pena de prisión preventiva por los próximos 60 días. La decisión se tomó luego de que el joven de 17 años, al que se le imputa el delito de “lesiones graves”, se mantuviera más de cinco meses prófugo con el pretexto de que “no estaban aseguradas sus garantías”.

Fuentes del caso confirmaron a LA NACION que la prisión preventiva del acusado se definió tras una audiencia celebrada este mismo viernes a pedido de la fiscalía. Durante la misma, el fiscal Mauro Tereszko logró que se hiciera lugar a la aplicación de la medida cautelar, en cuyo cumplimiento el adolescente quedará detenido en un centro cerrado dependiente del Consejo de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de la Ciudad “por el termino improrrogable de 60 días”.

En el marco de ese acto, la jueza Carla Cavaliere rechazó además un pedido de inconstitucionalidad planteado por la defensa sobre el plazo máximo de 60 días dispuesto por la Legislatura Porteña para cualquier tipo de delitos, establecido en el art. 50 del régimen procesal penal de la Ciudad.

La resolución de la Justicia se conoce después de que el adolescente -sobre el que pesaba un pedido de captura nacional e internacional a raíz del ataque cometido contra Arturo López- permaneciera oculto desde el 19 de noviembre, fecha en la que ocurrieron los hechos que se le imputan en el estacionamiento de calle Moreno al 800.

Según trascendió, el joven se encontraba escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez, al contrario de las versiones de su padre, quien había dicho días atrás que estaba prófugo en Uruguay y que no se entregaría hasta que sus garantías estuvieran aseguradas.

Desmayó a un playero porque le rayaron el auto

“Papá sigue internado”

A la espera del avance de la causa, la familia del playero se expresó ayer aliviada por la detención del agresor y dio detalles sobre el delicado estado de salud del hombre, quien continúa internado y muy probablemente quede con secuelas de por vida.

“Papá sigue internado. Muchas personas dan por sentado que está en la casa, pero no es así. No tenemos idea de cuándo le van a dar la externación para seguir la internación en la casa”, explicó Florencia, una de las hijas del hombre, y agregó: “La recuperación que sigue es extensa y compleja y no creo que vuelva a tener la vida que tenía antes. Esperemos que las secuelas sean las menos posibles”.

De acuerdo con la joven, los médicos afirman que ante una lesión como la que sufrió Arturo “lo normal es que queden secuelas”. “Sería un milagro si no sucediera”, dijo. “Hay días en los que está mejor que otros. Él nos reconoce, se hace entender, pero no habla a la perfección. Cuando está concentrado se hace entender y avanza un poco en cuanto a la parte cognitiva. Son pasitos, va de a poco, con mucha rehabilitación y paciencia. Pero está lejos de ser una persona independiente”, indicó después.

En tanto, Miriam, la exesposa de López, manifestó: “No sabemos cómo va a quedar, realmente le cambió la vida. No va a volver a tener la vida que tuvo hasta ese momento por culpa de ese salvaje, que en ese momento lo dejó al borde de la muerte. Arturo no murió por un milagro. No sabían si pasaba la noche”.

Tras ello agregó: “Actualmente están tratando de hacerle la rehabilitación neurológicamente como se puede, porque hasta hace un mes atrás no acataba órdenes y era imposible que siguiera una línea de tratamiento. Hasta el 8 de marzo no sabía ni cómo se llamaba. Las lesiones que tiene están completamente probadas”.