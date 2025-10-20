Otra frase del femicida de Córdoba que sumó más misterio antes de ser indagado: “Mi hijo ahora está seguro”

Pablo Laurta volvió a sembrar nuevas dudas cuando llegó a esa provincia para prestar declaración por los asesinatos de su exmujer y su exsuegra; los dichos se dan mientras siguen las versiones cruzadas entre su capacidad para comprender y una presunta “psicosis”
- 1 minuto de lectura'
Pablo Laurta, el imputado por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio y que ahora será indagado en Córdoba por el doble femicidio, volvió a arrojar declaraciones -sin un contexto claro- relacionados con darle protección a su hijo.
“Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro” e “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, fueron parte de los dichos de Laurta al ser trasladado esta mañana a la Fiscalía en Córdoba, para ser indagado por los crímenes de su exmujer, Luna Giardina, de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 54.
No es la primera vez que el femicida arroja frases cuando es consultado por la prensa sobre lo ocurrido. En general, suelen ser breves y sin precisar demasiados detalles ni razones de por qué dice lo que dice.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Córdoba
- 1
Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano
- 2
Quiénes son los Tehuelches MC, el grupo de motoqueros que se enfrentó a tiros con los Hell’s Angels
- 3
Fiesta fatal: una adolescente fue asesinada de un disparo y el presunto autor fue atacado por la familia de la víctima
- 4
Proyecto Laburo. Cómo combatir el crimen organizado a través del trabajo y la inclusión