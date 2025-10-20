Otra frase del femicida de Córdoba que sumó más misterio antes de ser indagado: “Mi hijo ahora está seguro”

Pablo Laurta, el imputado por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio y que ahora será indagado en Córdoba por el doble femicidio, volvió a arrojar declaraciones -sin un contexto claro- relacionados con darle protección a su hijo.

“Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro” e “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, fueron parte de los dichos de Laurta al ser trasladado esta mañana a la Fiscalía en Córdoba, para ser indagado por los crímenes de su exmujer, Luna Giardina, de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 54.

Nueva frase de Laurta

No es la primera vez que el femicida arroja frases cuando es consultado por la prensa sobre lo ocurrido. En general, suelen ser breves y sin precisar demasiados detalles ni razones de por qué dice lo que dice.

Noticia en desarrollo