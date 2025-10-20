LA NACION

Otra frase del femicida de Córdoba que sumó más misterio antes de ser indagado: “Mi hijo ahora está seguro”

Pablo Laurta volvió a sembrar nuevas dudas cuando llegó a esa provincia para prestar declaración por los asesinatos de su exmujer y su exsuegra; los dichos se dan mientras siguen las versiones cruzadas entre su capacidad para comprender y una presunta “psicosis”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Pablo Laurta en Gualeguaychú antes de ser trasladado a Córdoba, donde será juzgado por el doble femicidio
Pablo Laurta en Gualeguaychú antes de ser trasladado a Córdoba, donde será juzgado por el doble femicidioCaptura de video

Pablo Laurta, el imputado por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio y que ahora será indagado en Córdoba por el doble femicidio, volvió a arrojar declaraciones -sin un contexto claro- relacionados con darle protección a su hijo.

“Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro” e “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, fueron parte de los dichos de Laurta al ser trasladado esta mañana a la Fiscalía en Córdoba, para ser indagado por los crímenes de su exmujer, Luna Giardina, de 26 años, y su madre, Mariel Zamudio, de 54.

Nueva frase de Laurta
Nueva frase de Laurta

No es la primera vez que el femicida arroja frases cuando es consultado por la prensa sobre lo ocurrido. En general, suelen ser breves y sin precisar demasiados detalles ni razones de por qué dice lo que dice.

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano
    1

    Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano

  2. Quiénes son los Tehuelches MC, el grupo argentino de motoqueros que se confrontó a tiros con los Hell’s Angels
    2

    Quiénes son los Tehuelches MC, el grupo de motoqueros que se enfrentó a tiros con los Hell’s Angels

  3. Una adolescente fue asesinada de un disparo y el presunto autor fue atacado por la familia de la víctima
    3

    Fiesta fatal: una adolescente fue asesinada de un disparo y el presunto autor fue atacado por la familia de la víctima

  4. 4

    Proyecto Laburo. Cómo combatir el crimen organizado a través del trabajo y la inclusión

Cargando banners ...