Reanudan la búsqueda de restos de víctimas en el excentro clandestino de detención La Perla, en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comienza una nueva campaña en el predio donde funcionó un centro clandestino de detención en Córdoba, con el objetivo de continuar la búsqueda de restos de víctimas de desaparición forzada. Las tareas fueron dispuestas por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

El operativo, denominado “Campaña 2026 – La Perla”, se desarrolla en la zona conocida como Loma de Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera. Desde este viernes se realizan trabajos preliminares en el lugar, como acondicionamiento de accesos y limpieza del terreno. La etapa principal comenzará el lunes 4 de mayo, con excavaciones y estudios arqueológicos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense anunció que comenzarán una segunda etapa en la zona denominada Loma de Torito Equipo Argentino de Antropolgía Forense

El área delimitada para esta nueva intervención abarca tres hectáreas y se encuentra junto a un sector ya investigado entre septiembre y noviembre de 2025, según informó el EAAF.

Las tareas se llevarán a cabo en conjunto con el Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Además, cuentan con apoyo logístico y recursos aportados por el gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba.

El cronograma prevé que los trabajos en el terreno se extiendan hasta fines de septiembre. El financiamiento está asegurado mediante fondos canalizados al juzgado interviniente a través del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Mario Alberto Nivoli Gauchat (28), Oscar Omar Reyes Aaccivola (45), Ramiro Sergio Bustillo Rubio (27), tres de los desaparecidos identificados a partir del trabajo anterior del EAAF Collage

A partir del trabajo realizado por el EAAF en La Perla durante 2025, la Justicia logró revelar, en marzo de 2026, los nombres de 12 desaparecidos identificados.

En esa oportunidad, según informó LA NACION, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, acompañado del secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos del juzgado federal 3, fueron los encargados de dar los detalles. Previamente los familiares de la víctimas habían sido notificados.

Los desaparecidos identificados a partir del hallazgo de fragmentos óseos en las excavaciones realizadas el año pasado son Carlos Alberto Dambra Villares; José Nicolas Brizuela; Raúl Oscar Ceballos Cantón; Alejandro Jorge Monjeau López; Ramiro Sergio Bustillo Rubio; Adriana y Cecilia Carranza Gamberale; Oscar Omar Reyes; Eduardo Valverde; Sergio Julio Tissera Pizzi; Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

Las tareas que se llevaron a cabo en 2025 en el excentro de detención

La Perla funcionó como centro clandestino entre mediados de 1976 y finales de 1978 y, según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años de la dictadura, ocupó el cargo de jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

Los testimonios de sobrevivientes habían indicado que existieron enterramientos en fosas comunes en cercanías de La Perla, a lo que se agregaron dos fotos aéreas de Loma del Torito de 1979, lo que certificó cuál era la zona a explorar.