Palabra de un experto. “Llama la atención lo prolijo que es el túnel”, dijo el “ingeniero” del Robo del Siglo en Acassuso

Sebastián García Bolster, uno de los cinco partícipes del llamado “Robo del Siglo”, en el que se lo conoció como “el ingeniero”, porque aportó sus conocimientos técnicos a la ejecución del plan ideado por Fernando Araujo para entrar en la bóveda del banco Río de Acassuso y simular una toma de rehenes para poder escapar a través de los ductos pluviales, el 13 de enero de 2006.

Por las eventuales similitudes, e incluso por la cercanía geográfica entre un caso y otro, por estas horas aparece como una “voz calificada” para hablar del sorprendente hallazgo de un túnel que estuvo en construcción durante más de un año y fue descubierto a metros del banco Macro de San Isidro. Y se mostró sorprendido por el trabajo de quienes realizaron esa obra preparatoria de un hipotético golpe, sospechosos que, por ahora, son fantasmas.

“Llama la atención lo prolijo que es el túnel”, manifestó García Bolster a la agencia Noticias Argentinas luego de que se hiciera público el caso descubierto que es similar al que realizaron hace 18 años.

Al ser consultado sobre el plan que llevaron a cabo en 2006, el ingeniero explicó: “Nosotros no hicimos el túnel para ir por la bóveda como en este caso, sino que era el camino para escapar”.

Asimismo, sobre el sistema de alarmas, García Bolster contó que en aquel año ya existían diversas medidas de seguridad, que ahora ya son más sofisticadas: “Durante el trabajo hicimos sonar muchas veces el sensor sísmico, pero no pasaba nada, la empresa solo ponía un sticker y no investigaban”.

“La planificación del robo duró dos años y el trabajo para ingresar al banco un año”, detalló.

Sobre el plan que idearon, Bolster contó que durante un mes no participó porque estaba peleado con el grupo: “Al tiempo me llamaron porque no tenían conocimiento y no sabían dónde estaban ubicados y si iban a romper la losa de una casa en vez de la pared del banco”.

Tiempo después de concretar el robo, todos fueron detenidos luego de que la pareja de Rubén Alberto de la Torre, uno de los ladrones, los haya delatado al descubrir que su marido se iba a escapar a otro país con la plata y una amante.

Solo voy a decir que es más parecido al robo al Nación de la calle Cabildo que al del Banco Rio de Acazusso solo que un dato revelador los une. Fin — Luis Mario Vitette 👌 (@luisvitette) August 8, 2024

En mayo de 2010 el Tribunal Oral N° 1 de San Isidro condenó a Fernando Araujo, García Bolster, Rubén Alberto de la Torre y Julián Zalloechevarría a penas entre 9 y 15 años de prisión, mientras que Luis Mario Vitette Sellanes recibió una sentencia a 21 años.

Aun así, hoy en día ninguno está preso, ya que la Cámara de Casación Penal redujo las condenas.

En este sentido, García Bolster señaló: “Sigo con problemas con la Justicia desde 2017 porque están detrás de mío sin un por qué”.

“Mi detención fue ilegal. Mi pregunta es ¿por qué la ex vicepresidenta Cristina Kirchner está en libertad durante los diversos juicios y a mí me capturaron?”, manifestó.

Por último, sobre el caso en San Isidro, el ingeniero indicó: “Nuestro robo es conocido y hasta se hizo una película, pero la idea nunca fue hacer una apología del delito”.

“De igual modo, puede pasar que haya otros casos por lo que vieron, pero en esta ocasión sorprende la prolijidad”, remarcó.

