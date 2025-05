Un jubilado murió de un infarto tras sufrir una entradera en Parque Chacabuco: demoraron a su cuidadora, de 20 años

Un jubilado de 70 años murió de un infarto en su domicilio del barrio porteño de Parque Chacabuco luego de que dos delincuentes ingresaran a la vivienda y lo encerraran en una habitación junto a su cuidadora para, aparentemente, sustraerle sus pertenencias. El hecho ocurrió a las tres de la mañana del lunes en la vivienda sobre la calle José Manuel Estrada al 900, supo LA NACION de fuentes de la Policía de la Ciudad.

Al arribo, el personal policial se entrevistó con la cuidadora en cuestión, una mujer de 20 años quien afirmó que “mientras se encontraba al cuidado de una persona mayor ingresaron dos delincuentes a la casa y los encerraron en una habitación”. Cuando los ladrones se retiraron, la muchacha observó que el hombre mayor no respondía a los llamados por lo que salió de la vivienda en demanda de ayuda. Arribó el SAME y constató el fallecimiento.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo del Dr. Herrera, Secretaria Única a cargo de la Dra. Kelly dispuso se labren actuaciones por robo y se dé intervención a la División Homicidios que busca a los dos delincuentes. La cuidadora fue demorada y se la investiga por su presunta vinculación con el hecho.

Guillermo, vecino de la víctima, relató en diálogo con Todo Noticias cómo vivió el episodio: “Lo viví en vivo y en directo. Estaba durmiendo. Eran las tres de la mañana. Yo vivo justo al lado. Empezaron a golpear la puerta con todo. A golpear los vidrios y tocar el timbre. Yo no entendía muy bien lo que pasaba”.

“Se escuchaba la voz de una chica que pedía ayuda. Me quedé dudando respecto de si abrir o no la puerta. No abrí por cuestión de seguridad. Automáticamente veo que la chica me deja de tocar la puerta y el timbre, y me voy a la habitación de arriba. Ahí es cuando veo que va a la esquina, para Centenera, y habla con otra vecina”, precisó.

Y completó: “Enseguida cayó la policía porque alguien llamó al 911. Entraron a la casa. Y al rato me enteré que Mario [el jubilado] estaba sin vida”, agregó. Al igual que las fuerzas de seguridad, Guillermo dijo tener dudas sobre cómo los ladrones entraron al domicilio: “Saltaron la reja e ingresaron sin forzar la puerta”.

“Se habló también de una fuerte golpiza. No tengo en claro. Lo sí se es que a la cuidadora no la tocaron. Salió automáticamente”, rescató luego. Por último, sobre el hombre que perdió la vida, dijo: “Mario era muy buena persona, muy querido en el barrio. Me sorprendió mucho la situación. Puede haber robos, pero asesinatos…”.

“Yo vivo hace pocos años en el barrio. Lo vi muy pocas veces. Sé que sufría algún problema de salud tras padecer un ACV. No podía trasladarse por su cuenta. Por eso tenía gente que lo ayudaba”, cerró.

Antecedente en Ituzaingó

El pasado mes de abril, un jubilado de 86 años murió de un infarto luego de que un grupo de delincuentes ingresara a robar a su domicilio, ubicado en la calle Padre Mascardi al 1900.

En imágenes obtenidas por una cámara de seguridad se podía observar a un automóvil doblar en una esquina, donde se encontraba el domicilio de la víctima, y detenerse para permitir el descenso de cinco personas que se cubrían la cabeza con capuchas. Una vez fuera del vehículo, el conductor iniciaba la marcha nuevamente.

Los vecinos alertaron del hecho a la policía mediante un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, el hombre identificado como Silvio Keropian se encontraba sentado en un sillón, ya sin vida. Fuentes judiciales aseguraron que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima y que murió de un infarto.

Los ladrones dejaron la casa revuelta y se fueron sin cerrar la puerta principal. Ambos ingresos a la vivienda no mostraban signos de haber sido forzadas. La propia víctima les habría facilitado el acceso.