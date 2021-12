Pasaportes falsos. Condenan por asociación ilícita a un iraní que ingresó al país con un documento adulterado

La Cámara de Casación penal revocó un fallo que había beneficiado a un iraní que en 2019 ingresó en el país con un pasaporte falsificado y lo condenó como miembro de una asociación ilícita de carácter internacional dedicada a la adulteración y uso de documentación, eventualmente con fines de tráfico de personas y otros fines espurios, incluido el terrorismo.

El fallo de la Sala II alcanzó a Samiei Sajjad Naserani, a quien hace un año el juez federal Néstor Costabel -del Tribunal Oral Federal N°6- había condenado a tres años de prisión en suspenso por utilización de documento público falso, aunque lo había absuelto por el delito de asociación ilícita. Costabel sentenció por el mismo delito a Manzoreh Sabzali, una arquitecta iraní que el 12 de marzo de 2019 había entrado al país a través del aeropuerto de Ezeiza con un pasaporte apócrifo, confeccionado a partir de una libreta cartular que había sido robada en Israel.

El 15 de diciembre del año pasado, el juez federal ordenó la “inmediata liberación” de ambos infractores y recomendó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que los expulse de la Argentina.

Esa resolución causó indignación en la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, que en su alegato había pedido penas de siete años de prisión para Naserani y de cuatro años y medio para Sabzali. Tras haber sido detenidos en el barrio porteño de Once días después de su ingreso ilegal al país, los dos iraníes habían llegado al juicio oral procesados por el uso de documentación falsa y por integrar una supuesta asociación ilícita internacional, compuesta por al menos seis personas, dedicada al tráfico ilegal de migrantes y a la falsificación de documentos públicos, entre otras cuestiones.

“En mis años de fiscal nunca he advertido que se pueda otorgar la libertad a dos personas a las que condenaron, que no tienen residencia en la Argentina, que no tienen arraigo, que tienen la posibilidad como hicieron en Portugal hace unos años de obtener pasaportes falsos en el término de un día y que no tienen documentos”, sostuvo Baigún hace un año. Hoy, en cambio, la Cámara de Casación le dio la razón en cuanto a Naserani.

El iraní Sajjad Samiei Naserani usó el pasaporte falso con la identidad del israelí Netanel Toledano archivo

Al entrar en la Argentina, Naserani exhibió un pasaporte a nombre de Netanel Toledano, de nacionalidad israelí. Sabzali, en tanto, tenía un documento identificatorio con su foto, pero a nombre de Rivka Toledano. Los pasaportes que presentaron al hacer Migraciones en Ezeiza habían sido reportados como robados en Israel.

La arquitecta iraní Mansoreh Sabzali usó el pasaporte falso con la identidad de la israelí Rivka Toledano archivo

En los teléfonos celulares secuestrados a la pareja iraní tras su detención se hallaron fotografías de pasaportes, documentos de identidad y licencias de conducir de diversos sujetos y nacionalidades.

En la investigación (encarada por el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello, ya fallecido) se descubrió que ambos imputados tenían contacto con una banda internacional dedicada a la “sustracción -ya sea por robo o hurto- de documentos de identificación personal, la que posteriormente era sometida a maniobras de adulteración”.

Ese grupo delictivo habría llevado a cabo movimientos u operaciones ilegales en España, Portugal, Grecia, Gran Bretaña e Irán, entre otros países, y contó con la participación de sujetos identificados con apodos tales como Jalal Tyt Uk, Big Show y Jan Rambo, según consta en el expediente.

Al momento de las detenciones, la DNM admitió el error del “personal de supervisión que debía autorizar el ingreso de los dos ciudadanos extranjeros, porque no verificó adecuadamente la información de que disponía, máxime cuando además existe hace más de dos años un protocolo para tales casos que advierte al personal que debe tenerse el máximo cuidado con este tipo de alertas, en particular cuando surgen respecto a pasaportes de determinadas nacionalidades, entre ellas israelí, en razón de haberse detectado fraudes con esa documentación”.