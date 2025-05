Bullrich pidió “paciencia” por el Garrahan, habló sobre una eventual candidatura en octubre y criticó a Kicillof

En medio de los reclamos salariales en el Hospital Garrahan, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó también sobre las protestas y pidió que “todos los sectores tengan paciencia”. Entrevistada por José Del Rio en Mesa Chica (LN+), la funcionaria remarcó que el Gobierno aún está trabajando contra la inflación, la cual definió como “enfermedad que te saca el salario del bolsillo todos los días”, para justificar la falta de asistencia del Estado.

“La Argentina está ordenándose económicamente y en consecuencia necesita ordenar todas las cosas que estaban mal administradas. No conozco la situación del Garrahan pero sin dudas que hoy en día el país va a ir recomponiendo sus salarios. Necesita hacerlo. Eso se va a ir dando pero ahora estamos combatiendo una enfermedad que te saca el salario del bolsillo todos los días: la inflación. Este mes vamos a tener un número importante a la baja", expresó Bullrich.

La ministra afirmó que cada sector debe “tener paciencia” y señaló que si se vuelve a la “enfermedad anterior” -en relación a la inflación-, los argentinos van a estar mucho peor. “Estamos en un tratamiento. No vale volver a romper el chanchito para tirar la Argentina al vacío”, dijo y agregó que todos necesitan ganar pero justificó que ahora se está pasando un trauma.

Acto seguido, la funcionaria sostuvo que, desde el cambio de gobierno, la gestión del presidente Javier Milei ha ordenado muchas cosas y consideró que hay personas que “no entienden que es un momento difícil del país”. “No todo vale políticamente por ser de otra ideología”, apuntó.

Objetivos de la SIDE

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió al plan de la SIDE contra quienes “manipulen la opinión pública” o erosionen la confianza en los funcionarios, al cual LA NACION tuvo acceso, y argumentó: “No existe ni una coma en el documento que plantee que hay un espionaje random sobre nadie. Es un plan específico de inteligencia criminal, contra el terrorismo, contra quienes puedan atacar la ciberseguridad. No veo ningún riesgo”.

“El documento habla de las amenazas que puede tener un país, las cuales existen: hay problemas de ciberseguridad y ciberdelito, filtraciones de bases de datos. Todo eso es lo que toca el documento. En ningún momento hay subjetividad de acuerdo a un colectivo, es todo objetivo”, aseveró.

En este sentido, la ministra apuntó contra Martín Lousteau, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a quien acusó de revelar la información: “Da poca seriedad al país que los que tienen que cuidar la inteligencia desde una comisión bicameral den a conocer un documento secreto. Que me lo niegue el presidente de esa comisión, que tiene la responsabilidad. En cualquier país del mundo serio estarían con una causa”.

“Es una barbaridad que alguien que forme de la Comisión de Inteligencia haya dado ese documento para armar un escándalo. Yo he tenido la posibilidad de leerlo y de ninguna manera encuentro una mirada como la que explica [Hugo] Alconada Mon, me parece una interpretación sesgada de lo que plantea”, resaltó y agregó: “Acá se accede fácil a un documento secreto. Deberían estar juzgados todos los que lo recibieron”.

Sobre una posible candidatura: “Si lo requieren, me presento”

Ya en carrera de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, Bullrich declaró que, en caso de que se lo pidan, renunciaría a su cargo de ministra para postularse como candidata en el bando del gobierno nacional.

Semanas atrás, Bullrich se afilió a LLA Tomás Cuesta - LA NACION

“Yo cumplo la tarea en la que estoy, no quiero pensar en un próximo paso. Por supuesto que si me requieren y el equipo discute que es mejor que me presente lo haré. Pero ahora estoy con una misión, la cual intento cumplir todos los días y no pienso en ser candidata”, indicó.

A su vez, la ministra afirmó que La Libertad Avanza (LLA) buscará hacer muchas alianzas, además del acuerdo con Propuesta Republicana (Pro): “No creo que sea una cuestión de alianza con un sector, hay muchos que se van a unir al Gobierno. Lo que está claro es que a la política que llevamos queremos que se sumen los locales”.

Contra Kicillof: “Trabaja en espejo”

En paralelo, Bullrich apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien acusó de trabajar a contramano del gobierno nacional. "Él pensó toda la vida mal y por eso la Provincia es la mayor fábrica de pobres y la más subsidiada. Debería ser modelo pero tiene enormes problemas. Si uno va a ciudades como Campana o Zárate, típicas de trabajadores de clase media, hoy están conurbanizadas. Me lo decían los intendentes. Eso pasa por la ideología“, advirtió.

Bullrich apuntó contra Kicillof

La excandidata presidencial señaló que Kicillof “contrarreforma cada reforma” que sale a nivel nacional y ejemplificó que uno de los últimos anuncios a cargo del Ministerio de Economía para sacar los dólares del colchón de los argentinos: “Nosotros decimos que la gente puede empezar a usar su plata y él dice que va a poner impuestos a los dólares. ¿Por qué hace eso? ¿No sabe que tiene el 50% de su economía informal? ¿La gente tiene que ir a la Capital o a un homebanking a usar su plata?“.

“La Argentina pasó de las actividades legales a la informalidad porque ellos pusieron el Corralito durante años y la gente no podía cuidar sus ahorros. A una persona que vive en el Gran Buenos Aires y su familia tuvo una panadería le roban 100 mil dólares con el cuento del tío. ¿Kicillof no sabe que la gente tiene que usar la plata en lugar de guardarla en su casa? En lugar de apoyar joroba a la gente. Lo hace solo porque es opositor. Trabaja en espejo", cerró.