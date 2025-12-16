Penas de hasta siete años de cárcel para los integrantes de la banda narco liderada por una modelo

Fue modelo y Miss Orán. Hoy, Martina Oliva espera el juicio acusada de liderar una organización narco junto a su pareja, el comerciante Gustavo Tolaba, apodado El Perro. Según la investigación, ambos manejaban operaciones de tráfico y venta de marihuana. El debate oral y público será en febrero y estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Salta. Mientras tanto, tres miembros de la banda ya recibieron condenas de hasta siete años de prisión.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Oliva y su pareja habían sido detenidos en febrero pasado por detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con 15 kilos de marihuana tras una persecución a más de 180 kilómetros por hora.

“De acuerdo a las evidencias reunidas, la banda era liderada por Tolaba y Oliva. La pareja dirigía viajes desde la ciudad de Orán hasta la ciudad de Salta con cargamentos de marihuana que era vendida a José Burgos, quien luego la comercializaba entre otros revendedores. Por medio de tareas de campo e inteligencia, se pudo establecer que la modelo y Tolaba utilizaban dos vehículos, uno como ‘coche puntero’ y otro en el que iba la droga con, al menos, dos acompañantes. Para su arribo a Salta, los acusados utilizaban rutas alternativas, incluso desviándose por rutas jujeñas, lo que le demandaba varias horas de viaje, todo ello para evitar los controles de las fuerzas de seguridad”, se informó en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.

Martina Oliva, la modelo sindicada con líder de una banda narco

Burgos fue uno de los integrantes de la banda narco condenado en el marco de un juicio abreviado por el TOF N°1 de Salta. Los jueces Mario Juárez Almaraz, Marta Snopek y Gabriela Elisa Catalano le fijaron una pena de cinco años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lo declararon reincidente y ordenaron el decomiso de $6.000.000, que era el dinero con el que se iba a pagar la droga cuando fue detenido.

Los magistrados también condenaron a Roberto Leiton a la pena de cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por el delito de resistencia a la autoridad.

A fines de noviembre, el mismo tribunal, pero integrado de forma unipersonal por el juez Alcaraz, condenó a siete años de cárcel a Benjamín Delgado. Fue encontrado culpable de los delitos de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y resistencia a la autoridad.

La camioneta en la que viajaba Benjamín Delgado, uno de los condenados Policía de Seguridad Aeroportuaria

Delgado fue el último integrante de la banda en ser capturado. Estaba prófugo desde febrero pasado. Fue detenido en octubre después de que la camioneta en la que circulaba por la ruta nacional 50 volcara.

Fue trasladado a un hospital, donde se presentó con la identidad de su hermano. Pero los detectives de la PSA que participaban de la investigación reconocieron la camioneta como el vehículo que el sospechoso publicaba en sus redes sociales.

En los juicios abreviados donde fueron condenados Delgado, Leiton y Burgos participaron el fiscal con funciones de coordinación del distrito Salta, Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.

La banda liderada por la modelo y su pareja ya tiene cinco condenados. Antes de los juicios abreviados donde se fijaron las penas para Delgado, Leiton y Burgos, habían sido condenados a seis años de cárcel Juan Alberto Romero y Ángela Cuenca, quien cumplirá la sentencia bajo la modalidad de la prisión domiciliaria.

La persecución a toda velocidad

La banda de la exMiss Orán y su pareja comerciante fue desbaratada el 5 de febrero pasado después de un operativo a cargo de la PSA.

“La Fiscalía, al tanto de los movimientos en tiempo real de la organización criminal, dispuso interceptar a la banda, que se movilizaba en una camioneta Toyota Hilux y un auto Citroën C3, en el acceso a la ciudad, conocido como el expeaje Aunor”, según se informó en www.fiscales.gob.ar.

Oliva, Tolaba y Cuenca viajaban en la camioneta 4x4. “Por detrás, a unos 500 metros, lo hacía el auto, que era conducido por Delgado, acompañado de Leiton y Romero. Estos, al ver al personal de la PSA que revisaba la camioneta de sus jefes, la que hacía de ‘coche puntero’, giraron en U y escaparon por la ruta 9/34, pero en sentido contrario, en dirección a la rotonda de Torzalito, a unos 50 kilómetros”, se agregó en la citada web.

En la huida, a 180 kilómetros por hora, los narcos comenzaron a descartarse de los panes de marihuana. La fuga continuó hasta la finca San Juan de Dios, situada en Jujuy, a pocos kilómetros del límite con Salta. El auto fue encontrado en la vegetación y se detuvo a Romero.

Quince días después, en un allanamiento en Orán, fue detenido Leiton. Delgado estuvo prófugo hasta que fue detenido en octubre.

La investigación, según explicó el Ministerio Público Fiscal, comenzó en noviembre de 2024, después de que detectives de la PSA presentaran un documento, con datos aportados por un informante anónimo, que indicaba que Tolaba y Oliva eran los jefes de una banda que traficaba marihuana desde Orán hacia la ciudad de Salta.

“En el informe, también se mencionaban vehículos y algunos domicilios, lo que fue corroborado luego a partir de meses de investigación. Por los movimientos que realizaban, se estableció que Tolaba era el encargado de negociar la droga con proveedores en la frontera con Bolivia, en Aguas Blancas”, según el MPF.

Con el avance de la investigación y ante la confirmación de un viaje con la carga de marihuana, se decidió interceptar a los sospechosos. Ahora, la exMiss Orán espera ser juzgada en su casa, bajo arresto domiciliario.