Persecución policial en la autopista Cámpora para atrapar a un hombre que se robó una camioneta
El hecho ocurrió este lunes cerca de la medianoche; el detenido es un joven de nacionalidad paraguaya con antecedentes por robo
- 2 minutos de lectura'
Una persecución policial se registró este lunes por la noche en la intersección entre la Autopista Cámpora y la Autopista Dellepiane para atrapar a un hombre con una camioneta robada. Tras un recorrido de varios kilómetros que incluyó tiros por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad, el delincuente chocó la camioneta contra un camión y fue detenido.
Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23.30 cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes identificaron que una Toyota Hilux que circulaba por Avenida 27 de Febrero -en el barrio porteño de Villa Soldati- era robada.
De acuerdo a las autoridades, el conductor hizo caso omiso a la voz de alto e inició la fuga por la autopista Cámpora. En ese momento empezó la persecución.
Tras un operativo cerrojo, se bloqueó el paso de la camioneta, pero fue en ese momento en que el sospechoso intentó atropellar a los oficiales. Ante la maniobra, los efectivos realizaron disparos contra la Hilux, que impactó contra un camión Mercedes Benz en la intersección con la Autopista Dellepiane, en el barrio de Parque Avellaneda.
El conductor -un ciudadano paraguayo de 21 años- fue reducido en el lugar. El joven cuenta con antecedentes por robo.
En tanto, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) lo trasladó al Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax que sufrió por la colisión.
Al verificar los datos del rodado, se estableció que la camioneta tenía colocada una patente apócrifa y que correspondía a un auto con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús el mismo día por la tarde.
El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, de la Secretaría 145 de Xavier de la Torre, y de la Fiscalía 29, a cargo de Lucio Herrera, que dio intervención a la Policía Federal Argentina.
Noticia en desarrollo
