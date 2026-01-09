Cinematográfica persecución y tiroteo en Merlo: no hubo muertos de milagro

Por el estruendo, parecía un choque causado por un conductor descontrolado que se equivocó al poner el cambio, puso marcha atrás, subió al cordón de la vereda, montó con la rueda el cable que sostiene un poste de luz, giró sobre su eje y cayó pesadamente sobre la calle. Al ruido provocado por el Toyota Etios al pegar con todo su peso sobre la calle, se sucedió la frenada del patrullero del que descendieron dos uniformados que rodearon y apuntaron con sus armas a los delincuentes que, minutos antes habían robado el vehículo a una vecina, de 67 años.

Los asaltantes no hicieron caso a la voz de alto impartida por los policías, aceleraron y apuntaron con el automóvil contra los uniformados. Al mismo tiempo que los efectivos esquivaron el vehículo, los delincuentes abrieron fuego contra los policías que repelieron la agresión. La secuencia, ocurrida ayer en el partido bonaerense de Merlo, quedó filmada por una cámara de seguridad instalada a pocos metros.

Los efectivos no tuvieron en cuenta que en los delincuentes harían maniobras para eludir los disparos.

Persecución y tiroteo en Merlo

Los balazos disparados por los policías siguieron su trayectoria e impactaron en un pack de cervezas apilado en la puerta de un comercio situado en la esquina de Álvarez Thomas e Yrigoyen, en Merlo.

“¿Che, no llegan acá las balas? Pero están disparando. Cuidado”, gritó la empleada del comercio mientras se cubría detrás del mostrador.

Los disparos a los que se refería la empleada, según quedó registrado en el video grabado con un teléfono celular, fueron disparados por los policías que perseguían a los delincuentes que huían en el Toyota Etios maltrecho por el vuelco.

No hubo muertos de milagro. Tres latas de cerveza del pack apilado en la vereda fueron la diferencia entre la vida y la muerte para las empleadas del comercio. Todo sucedió ayer a las 15.

Los delincuentes lograron escapar mientras los policías los perseguían a pie. El vehículo fue hallado abandonado a diez cuadras.

Al revisar el Toyota Etios, los peritos de la División Policía Científica no hallaron restos de sangre. Esta circunstancia abonó la presunción entre los investigadores de que ninguno de los delincuentes resultó herido.

Después de abandonar el rodado huyeron a bordo de la moto en la que los esperaba un cómplice. Hasta el momento, los delincuentes no fueron detenidos.

El violento episodio comenzó cuando dos delincuentes, a bordo de una moto, interceptaron a Patricia, de 67 años y, a punta de pistola, le robaron su Toyota Etios blanco en la esquina de Patagones y Güemes.

A partir del llamado al número de emergencias 911, dos uniformados de la Policía de la provincia de Buenos Aires que circulaban en un móvil que recorría una zona de patrullaje o cuadrícula asignada comenzaron a buscar a los delincuentes.

Merlo: el tiroteo grabado desde el comercio

Cuando los policías llegaron a la esquina de Yrigoyen y Álvarez Thomas, se cruzaron con los ladrones e impartieron la voz de alto que derivó en el tiroteo y persecución en la que, de milagro, no hubo muertos ni heridos.

Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y con las declaraciones de los testigos que estaban en una zona muy transitada, quedó en evidencia que los policías no habrían cumplido con el protocolo para no disparar cuando exista una situación de riesgo contra civiles.