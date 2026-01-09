Video: cómo fue la dramática persecución entre policías y delincuentes en Merlo

Un asalto en la vía pública del partido de Merlo culminó ayer en una secuencia de violencia extrema registrada por cámaras de seguridad. Efectivos de la Policía bonaerense interceptaron un vehículo robado minutos antes y desataron un enfrentamiento armado.

La dramática persecución entre policías y delincuentes

El conflicto estalló cuando los agentes cruzaron el vehículo sustraído en la intersección de Álvarez Thomas e Yrigoyen. El conductor del automóvil realizó una maniobra brusca de marcha atrás, lo que provocó que el vehículo se suba al cordón de la vereda y se monte con una de sus ruedas el cable tensor de un poste de luz. El coche giró sobre su propio eje y cayó con fuerza sobre el asfalto.

El patrullero frenó a escasos metros del impacto, dos uniformados descendieron del móvil policial y apuntaron sus armas contra los ocupantes del Toyota Etios. Los sospechosos ignoraron la voz de alto impartida por la autoridad y aceleraron el auto en dirección a los oficiales con intención de embestirlos. Los policías esquivaron el vehículo y repelieron la agresión con sus armas reglamentarias en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad

La secuencia quedó grabada en una cámara de seguridad de la zona.Los disparos efectuados por los efectivos policiales impactaron en la fachada de un comercio ubicado en la esquina del incidente y un pack de latas de cerveza apilado en la entrada del local detuvo la trayectoria de los proyectiles.

Merlo: el tiroteo grabado desde el comercio

Una empleada del comercio advirtió la situación de peligro en medio del estruendo. La mujer gritó: “¿Che, no llegan acá las balas? Pero están disparando. Cuidado”. Acto seguido buscó refugio detrás del mostrador. Esas tres latas de bebida evitaron que los balazos alcanzaran a las personas presentes en el establecimiento.

La huida de los sospechosos

Los delincuentes lograron evadir el cerco policial a pesar de los daños visibles en el vehículo por el vuelco anterior. Los agentes intentaron perseguirlos a pie pero no tuvieron éxito y el Toyota Etios apareció abandonado a diez cuadras del lugar del tiroteo.

Los ocupantes del auto, completaron su escape a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice. Hasta el momento no se registraron detenciones vinculadas al caso. Peritos de la División Policía Científica inspeccionaron el auto y confirmaron la ausencia de manchas de sangre en su interior. Este hallazgo reforzó la hipótesis de los investigadores sobre el estado de salud de los fugitivos: ninguno resultó herido durante el intercambio de disparos.

El comienzo del robo y la alerta policial

El episodio de violencia comenzó a las 15 horas en el cruce de las calles Patagones y Güemes, cuando dos ladrones en moto interceptaron a Patricia, de 67 años, la amenazaron a punta de pistola y le quitaron su automóvil blanco.

La víctima contactó de inmediato al servicio de emergencias 911 y se activó la búsqueda por parte de un móvil asignado a la cuadrícula. Los oficiales visualizaron el objetivo poco después y dieron inicio a la persecución finalizada con el choque y la balacera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Carabajal.