Piden la prisión preventiva del exentrenador de vela denunciado por abuso por la medallista olímpica Eugenia Bosco

La fiscal Lida Osores Soler presentó este martes el pedido de prisión preventiva para Leandro Tulia, el exentrenador de vela que fue detenido tras la denuncia de la medallista olímpica Eugenia Bosco y tres víctimas más por hechos de abuso sexual. Además, la encargada de la Unidad Fiscal Especializado (UFE) en Violencia de Género y Abuso de Vicente López pidió la elevación a juicio.

Tal como adelantó LA NACION, la solicitud de prisión preventiva fue presentada luego de que Tulia fuera detenido a fines de febrero en su departamento sobre la avenida Del Libertador, en frente del Yacht Club Olivos, lugar donde brindó clases en la escuela Optimist -para niños y adolescentes entre siete y quince años- durante más de 20 años y donde la medallista olímpica denunció que ocurrieron los abusos.

“El año pasado, después de los Juegos Olímpicos, decidí hacer una denuncia que me dio un giro, le dio un cierre a otra etapa de mi vida. Sucedió cuando era muy chica, o sea, cuando estaba navegando en Optimist. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía once o doce años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome. Lo pude volver a mi mente y arrancó otro proceso”, confesó a LA NACION el 10 de enero.

Eugenia Bosco, medallista olímpica argentina Ricardo Pristupluk

Las palabras de Bosco a este medio fueron el puntapié inicial para que otras mujeres también brindaran sus testimonios. Así se desarrolló una causa con cuatro víctimas que denunciaban abusos de Tulia. Aun así, el exentrenador ahora afronta dos causas separadas.

La primera se relaciona con la denuncia de dos víctimas por tres hechos ocurridos entre 2012 y 2015. Por esta causa es que Soler solicitó la detención, que fue otorgada por el juez de garantías Esteban Rossignoli. Ahora deberá resolver el pedido de prisión preventiva y tratar el pedido de nulidad que realizó la defensa de Tulia, junto con una recusación a Soler. Tras ello es que verá el pedido de elevación a juicio.

La segunda representa la denuncia de Bosco y otra víctima por hechos que pueden ser interpretados como prescriptos debido a que ocurrieron antes de la sanción de la Ley Piazza en 2011, que determinó que las prescripciones sean consideradas a partir de la medianoche del día que una víctima menor de edad cumpla los 18 años. Allí es que el juez de garantías deberá determinar en una resolución concreta si los considera finalmente o no prescriptos. En caso de hacerlo, la fiscal podría apelar dicha decisión.

Leandro Tulia, el exentrenador de vela denunciado por Eugenia Bosco, tras su detención por la policía bonaerense Policía Bonaerense

El impacto de la denuncia de Eugenia Bosco

La acusación de Bosco generó un gran revuelo en la causa, el entorno de la vela y en el Yacht Club Olivos. Una imagen editada con inteligencia artificial de Bosco sobre un barco sonriente con una medalla dorada se difundió ampliamente a lo largo de grupos de Whatsapp de la disciplina deportiva y cuentas de redes sociales de deportistas. La deportista fue destacada en su disciplina durante 2024 y ganadora la medalla de plata en vela en los últimos Juegos Olímpicos de París. Aun así, desde su entorno comentaron que la medalla era de oro en la imagen porque “esta sí es dorada”.

Junto con la ilustración, se leía la frase: “Yo no soy neutral”. El mensaje surgió como una contra a las declaraciones que las autoridades del Yacht Club Olivos habían brindado inicialmente, donde se mantenían neutrales hasta que la Justicia tomara alguna definición.

Aun así, tras la detención de Tulia, la institución deportiva apartó de su cargo al entonces entrenador y dejó de pagar el alquiler del departamento donde residía frente al club. Anteriormente, tras la publicación de este medio, el club había brindado una licencia al entrenador de 53 años, pero todavía recibía su salario y alquiler.

Aunque Bosco se mostró “algo triste” en diálogo con LA NACION porque su denuncia fuera interpretada como prescripta, continuará su lucha por justicia. “Estoy muy contenta con el trabajo que está llevando adelante la fiscal, el Ministerio Público también lo está haciendo. La causa avanza, pero obviamente hay que tener paciencia e ir despacio porque está recién en sus inicios y esto es largo”, señaló.

Ailén Rocío Vila Por