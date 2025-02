La fiscal pedirá la prisión preventiva en el caso del entrenador de vela que fue denunciado por una medallista olímpica

Una semana después de su detención, la fiscal a cargo de la causa de Leandro Tulia, entrenador de vela que fue denunciado por abuso sexual por la medallista olímpica Eugenia Bosco y tres víctimas más, adelantó a LA NACION que la semana que viene pedirá la prisión preventiva y la elevación a juicio . El caso de Tulia tomó relevancia luego de que Bosco contara, en exclusiva con LA NACION, los abusos experimentados durante su infancia y temprana adolescencia.

Tulia fue entrenador de la escuela Optimist del Yacht Club Olivos durante más de 20 años. Parte de los abusos fueron denunciados en dichas inmediaciones, donde el entrenador residía en una casona donde los alumnos que vivían lejos solían quedarse a dormir los fines de semana. En el último tiempo, Tulia ya no vivía en el club, sino en un departamento frente al mismo, en la avenida Del Libertador, cuyo alquiler era pagado por la institución.

Tras la acusación de Bosco y el conocimiento público que tomó el tema, se sucedieron una serie de denuncias. La causa llegó a tener un total de cuatro víctimas y cinco delitos de abuso sexual agravado por los cuales la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Violencia de Género y Abuso de Vicente López, Lida Osores Soler, peticionó la detención. En base a tres hechos vivenciados por dos de ellas entre 2012 y 2015 -los otros dos se interpretaron como prescriptos por ocurrir antes de la Ley Piazza, sancionada en 2011- es que el juez de garantías Esteban Rossignoli la otorgó.

Leandro Tulia, entrenador de Eugenia Bosco Facebook

Actualmente, aquellos dos delitos ocurridos antes de 2011, entre los que se encuentra el que denunció Eugenia Bosco, forman parte de una causa paralela, donde Rossignoli deberá determinar en una resolución concreta si los considera finalmente o no prescriptos. En caso de hacerlo, aun así, la fiscal podrá apelar dicha decisión. Mientras tanto, en la causa principal, Soler se prepara para pedir la prisión preventiva de Tulia.

El revuelo tras la entrevista de Bosco generó fuertes avances en la causa, en el entorno de la vela y en el club donde Tulia trabajó por 20 años. Tras la publicación de este medio, el Yacht Club Olivos brindó una licencia al entrenador de 53 años, donde continuó recibiendo su salario y alquiler, pero sin dar clases y manteniéndolo “alejado de sus alumnos”. Aun así, a partir de la detención, que ocurrió en su departamento, el club decidió separar al entrenador del cargo y dejar de pagar por su residencia.

La mudanza al club significó su dedicación completa a la profesión El Ojo Náutico

En diálogo con LA NACION, Bosco se mostró conmovida por la detención de Tulia y “algo triste” porque su denuncia fuera considerada prescripta, aunque con la confianza de que el proceso continúe avanzando. “Estoy muy contenta con el trabajo que está llevando adelante la fiscal, el Ministerio Público también lo está haciendo. La causa avanza, pero obviamente hay que tener paciencia e ir despacio porque está recién en sus inicios y esto es largo”, le dijo a este medio desde Vigo, la ciudad española en la que reside, y agregó: “Obviamente, voy a pelear por todos mis derechos, que se haga justicia por mi caso y seguir siendo escuchada en todo esto”.

En la indagatoria, que ocurrió al día siguiente de la detención de Tulia, el entrenador se negó a declarar. Desde ese día, la fiscal tiene un total de 15 días, con otros 15 prorrogables, para solicitar la prisión preventiva.

La acusación de Eugenia Bosco que cambió todo

Fue a principios de enero que Bosco, una de las deportistas olímpicas destacadas de 2024 y ganadora de la medalla de plata de Nacra 17 en vela en París, se sentó con LA NACION y relató el calvario que vivió bajo el entrenamiento de Tulia. La atleta de 27 años denunció por abuso sexual a su exentrenador de la clase formativa de vela, quien fue su guía durante sus 11 y 12 años.

Allí, Bosco compartió su experiencia en un club donde niños y niñas de otras ciudades del país se alojaban en el YCO y, allí, Tulia manipulaba a sus víctimas para de esa forma conseguir “favores”, que se manifestaban como tocamientos o masajes. Muchas veces, estos hechos se daban bajo amenaza y, en otros casos, a cambio de privilegios.

“Sucedió cuando era muy chica. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome. Lo pude volver a mi mente y arrancó otro proceso. Yo sabía que había algo en mí, no sabía de dónde venía, pero sabía que había algo. Y cuando esto vino empecé a entender un montón de cosas”, señaló a este medio.

“Lo silencié mucho tiempo. Con silencio me refiero a que fue al inconsciente. Quedó ahí. Y un día se despertó ”, comentó. El impacto de la denuncia de Bosco permitió que el caso llegara a conocimiento público y que otras dos víctimas se animaran a denunciar. Desde entonces, las cuatro denunciantes continúan en su pedido de justicia.

Ailén Rocío Vila Por