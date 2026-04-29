Rescataron a 17 menores de un taller textil clandestino que operaba en una casa usurpada en Parque Chas

La Policía de la ciudad de Buenos Aires rescató a 17 menores que trabajaban en un taller textil clandestino dentro de una casa en Parque Chas. La vivienda estaba usurpada desde hace 15 años y la operación era liderada por un hombre de nacionalidad boliviana que fue detenido.

El taller clandestino estaba ubicado en la calle Barzana 1236, a una cuadra y media de la avenida De los Constituyentes. Según pudo saber LA NACION, los policías del operativo tuvieron que ingresar al domicilio por la fuerza porque algunos de los ocupantes se negaron a abrir la puerta. “En la planta baja habían montado un taller textil clandestino y en la terraza construyeron viviendas precarias sin permiso de obra”, señalaron fuentes del gobierno porteño.

Autoridades del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comprobaron que había menores que trabajaban en el lugar y se dio intervención a la Dirección de Migraciones. De esta manera resultó que allí vivía un inmigrante boliviano que tenía orden de detención por pedido del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Lara Correa. Le habían cancelado la residencia a fines de 2022.

El domicilio ubicado en la calle Barzana 1236 fue clausurado

El operativo de desalojo fue ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, ya que el lugar tenía una clausura por riesgo edilicio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se expresó en redes sociales y señaló: “Esto es lo que protegen los defensores de okupas”. "Una casa usurpada por 15 años y adentro 17 menores explotados por extranjeros en un taller textil clandestino. Rescatamos a los chicos y el inmigrante ilegal será expulsado del país. Ley y orden“, sostuvo.

En ese sentido, advirtió: “En torno a una vivienda ocupada ocurren muchas cosas malas. Hay narcomenudeo, mucho delito que se oculta. Lo que arranca mal termina peor. Está el que sale y roba, o aprieta como trapito; hay derechos de niños vulnerados, hay trata. Y hay gente buena que paga un alquiler de buena fe por un lugar invivible. Si alguien cree que eso es libertad, no entendió nada”.

Un inmigrante ilegal de origen boliviano lideraba la operación y fue detenido

En el último tiempo se recuperaron 740 casas usurpados y se desalojaron exhoteles tomados donde se vendían drogas y se refugiaban tratantes de personas en los barrios de Constitución, San Telmo y Flores.

Cabe señalar que en las últimos días, la Policía de la Ciudad llevó a cabo un desalojo en el barrio porteño de La Paternal, de un predio ocupado por más de 100 personas.

El terreno, ubicado en la esquina de las calles San Blas y Andrés Lamas, posee cinco propiedades horizontales en donde vivía varias familias. En el proceso, al menos tres personas fueron detenidas por atentado y resistencia a la autoridades, según confirmaron a LA NACION fuentes cercanas al Gobierno porteño.

Este conflicto comenzó en 1998, cuando la dueña dejó a cargo del inmueble a una mujer y, cuando regresó años después, se encontró con que más personas vivían en el lugar.

A partir de este momento, se dio una puja legal en la que los ocupantes ilegales acumularon una serie de denuncias y antecedentes, e incluso algunos están imputados y tienen sumarios. Uno de ellos, incluso, sería delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), según consignaron fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION.