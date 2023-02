Informe psiquiátrico: a una semana del juicio, Pity Álvarez tiene la capacidad de pensar dañada y la compresión disminuida

escuchar

El miércoles próximo debería comenzar a ser juzgado por un homicidio ocurrido en julio de 2018 el músico Cristian Álvarez Congiu, más conocido como Pity Álvarez. Pero un informe psiquiátrico oficial determinó que el exlíder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados tiene la “capacidad de pensar marcadamente dañada” y la “capacidad de compresión de lo que significa estar en un proceso se encuentra francamente disminuida”.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. En las próximas horas, el fiscal Sandro Abraldes, representante del Ministerio Público en el debate, emitirá un dictamen para opinar si se debe realizar el juicio o, si por el estado de salud de Pity Álvarez, se debería suspender el proceso. Igualmente, la última palabra la tendrá el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 29.

El citado informe psiquiátrico está firmado por el doctor Eduardo Burga Montoya, integrante del Cuerpo Médico Forense (CMF), dos representantes de la Defensoría General de la Nación (DGN), el doctor Ezequiel Mercurio y la licenciada Vanesa Maero Suparo.

Según informaron fuentes judiciales, los representantes de la DGN firmaron el informe “en acuerdo”, pero adelantaron que elevarán un estudio por separado.

Actualmente, Álvarez, de 50 años, tiene arresto domiciliario y vive en la casa de su hermana, en el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano. Después del homicidio de Cristian Díaz estuvo tres años y ocho meses alojado la cárcel de Ezeiza bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma) del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Pity Álvarez en uno de los traslados a tribunales archivo

El músico había sido procesado con prisión preventiva el 18 de julio de 2018 por el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, magistrado a cargo de la investigación.

En la resolución donde procesó a Álvarez, sobre la base de las palabras de los testigos, el juez reconstruyó cómo fue la pelea que terminó en el homicidio de Díaz.

“Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuándo yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero. Una vez me dijiste que me ibas a pegar un tiro cuando te faltaron cosas en la mochila. Si vas a tirar, tirá. Si vas a tirar un tiro, tirá gato”, le habría dicho la víctima a Álvarez. Acto seguido, según el expediente judicial, el músico disparó. Después se descartó del arma y se fue con su pareja a un boliche de Ramos Mejía.

No es el primer informe psiquiátrico sobre la salud del músico y sus condiciones para enfrentar el juicio.

En abril de 2021, se determinó que no tenía sus facultades mentales dentro de los parámetros considerados como normales y el estrés que implica enfrentar un proceso, como un juicio oral y público, agravaría su estado.

Así lo sostuvo el Centro de Asistencia Judicial Federal del CMF en un estudio psicológico y psiquiátrico sobre la salud de Álvarez que le encargó el TOC N° 29.

Pity Álvarez fue fotografiado después de salir de la cárcel y cuando estaba bajo un tratamiento ambulatorio twitter

A mediados de junio del año pasado, el fiscal Abraldes le pidió al tribunal pidió que vuelva a poner en marcha el proceso para el juicio después de que un nuevo informe del CMF indicara que hubo mejorías en el estado de salud del cantante.

Pero, ahora, cuando resta una semana para la fecha fijada para el inicio del debate, los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro recibieron un nuevo informe sobre la salud del músico.

“La capacidad de pensar, en la cual interviene muy centralmente el lóbulo frontal, se halla marcadamente dañada, lo que se observa en frases simples, de muy pobre construcción y vocabulario y casi nula resonancia afectiva. La región temporolímpica, que suele comprometer en el daño, interviene en la regulación de la afectividad, lo cual trasunta en una marcada indiferencia afectiva , depresión con falta de iniciativa para las esenciales actividades de la vida diaria que Álvarez Congiu no puede realizar si no es con ayuda. Es una persona que debe asistencia diaria para todas las actividades fundamentales”, se explicó el citado informe.

Sobre la capacidad de compresión para estar bajo un proceso como un juicio, los especialistas dijeron que “se encuentra francamente disminuida y la capacidad para relacionarse adecuadamente en el mismo, para poder ejercer su defensa, está dañada y menoscabada, como su capacidad para pensar, que se manifiesta en una ideación pobre y concreta con escasa capacidad de reacción”.