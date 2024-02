escuchar

En el reportaje televisivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, no utilizó eufemismos: “El narcotráfico permea y corrompe todo lo que toca. Hay una connivencia en todos los estratos institucionales: la policía, los fiscales, los jueces y la política”. Esa afirmación no pasó por alto: generó polémica y derivó en una denuncia penal presentada por la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires, que se solicitó que el funcionario del gobierno de Axel Kicillof sea citado como testigo para que especifique sus dichos y exponga con nombre y apellido a los “corruptos”.

El expediente recayó en el fiscal de Pilar Germán Camafreita Steffich, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Se estima que en las próximas horas, el fiscal citaría como testigo al ministro Alonso”, sostuvieron a LA NACION los voceros consultados.

Las afirmaciones que generaron la reacción de la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires fueron vertidas por Alonso en el programa televisivo GPS, conducido por el periodista Rolando Graña.

“De los dichos del ministro se desprenden inexactitudes y descalificaciones hacia los agentes fiscales de la provincia de Buenos Aires que exceden el calor o énfasis de un reportaje televisivo, y entendemos que las mismas tienen un claro y directo mensaje de arenga contra nuestra función, circunstancia que malogra nuestra actuación frente a los ciudadanos y alienta las represalias por mano propia que tantas veces a lo largo de los años hemos lamentado y repudiado”, se sostuvo en un comunicado de prensa firmado por el fiscal Jorge Sebastián Fitipaldi, presidente de la Asociación de Fiscales bonaerense.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

En el comunicado, además, se afirmó: “Sabemos que la gran mayoría de los fiscales de la provincia de Buenos Aires no tienen miedo de actuar y no están involucrados en actos de corrupción, por ello entendemos de suma importancia se hagan las aclaraciones y especificaciones solicitadas y en ese norte separar a la mayoría de los fiscales honestos y probos en su labor de aquellos que no lo son, respecto de quienes desde ya solicitamos se los investigue y se tomen las medidas que pudiesen corresponder”.

Tras la denuncia presentada por los representantes del Ministerio Público, Alonso ratificó a LA NACION su pensamiento. “Una defensa corporativa no sirve. Si hay funcionarios que son parte del problema, debe haber una depuración. El problema del narcotráfico es grave y necesitamos construir un sistema que responda a la demanda de la sociedad. Mi prioridad es la lucha contra el narcotráfico y contra la violencia lesiva”, afirmó el funcionario.

Alonso explicó: “ Hay muchos actores del sistema que se tienen que activar porque el problema es muy grave. Hay muchos fiscales que trabajan muy bien, pero también es cierto que el 82% de las causas por narcomenudeo se archivan . Hay una lógica donde está claro cuál es el diagnóstico; algunos lo quieren ver, otros no. Mi postura no es personal contra nadie. Pero la policía es auxiliar de la Justicia. Sabemos que hay muchos cargos vacantes, pero también es cierto que en 5500 causas estamos esperando que se ordenen allanamientos, detenciones u otras medidas de prueba para poder avanzar”.

El objetivo de que Alonso sea citado como testigo, según explicó Fitipaldi, es que “aporte y suministre los nombres de aquellos magistrados y demás integrantes de esa pretensa ´connivencia´ que existiría con los vendedores de drogas para profundizar la investigación y realizar las peticiones que por derecho correspondan”.

Temas NarcotráficoJusticia