Protesta policial en Santa Fe: estas fueron las causas de la rebelión

La protesta policial en Rosario, Santa Fe, continúa este miércoles por segundo día consecutivo. Los uniformados reclaman aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Pese a que funcionarios del gobierno provincial manifestaron que se levantan las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes, el conflicto sigue.

El origen de los reclamos

La protesta inició el lunes por la noche frente a la Jefatura Policial de Rosario, en Ovidio Lagos al 5200. Allí, los uniformados -que tienen un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso- reclaman un aumento salarial, mejores condiciones laborales y demandas vinculadas a la salud mental del personal. Además, denuncian que no llegan a mitad de mes con lo que ganan.

En el pico máximo de la tensión, el gobierno santafesino anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para quienes se desempeñan en las principales ciudades y $250.000 para los choferes de los patrulleros.

El detonante de la rebelión fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien se suicidó en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II.

La muerte de este hombre oriundo de Vera, en el norte de Santa Fe, hizo que muchos se sintieran identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan más de 500 kilómetros para trabajar en Rosario.

El martes por la mañana, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto, el gobierno de Maximiliano Pullaro endureció su postura. Incluso, se anunció que 20 policías fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se abrieron causas penales por incumplimiento de funcionario público.

La rebelión, en imágenes

Muchos transeúntes se solidarizaron con los policías Marcelo Manera - LA NACION

Los efectivos cortaron calles con patrulleros y motocicletas Marcelo Manera - LA NACION

Segundo dia de protestas de policías frente a la jefatura de Rosario por bajos salarios y condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION

En la protesta hubo quema de neumáticos Marcelo Manera - LA NACION

Frente a la jefatura de Rosario, los policías reclaman por bajos salarios y condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION