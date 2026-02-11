Qué se sabe de la protesta policial en Santa Fe, este miércoles 11 de febrero

El conflicto policial en Santa Fe continúa este miércoles por segundo día consecutivo. Los incidentes iniciaron durante la madrugada del martes, cuando el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, decidió reprimir a familiares y allegados de los uniformados que protestaban en la puerta de la Jefatura de Policía de Rosario, agudizaron el acuartelamiento de un sector de la fuerza provincial, que cortó la calle con unos 100 patrulleros y motos que debían salir a patrullar.

El gobierno de Maximiliano Pullaro decidió endurecer su postura, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto. El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Coccocioni, acusó a policías exonerados y presos por casos de corrupción -como el caso del robo de combustible-, de agitar el malestar.

El gobierno anunció que 20 policías fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se abrieron causas penales por incumplimiento de funcionario público. El problema es que al sumarse más uniformados al reclamo, el gobierno provincial puede quedarse sin esa herramienta de disciplinamiento.

El detonante del reclamo fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien se suicidó en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. La muerte de este hombre oriundo de Vera, en el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos, porque muchos se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan más de 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso.

Los efectivos reclaman por mejoras salariales y condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION

Qué reclaman los policías en Santa Fe

El punto neurálgico de la protesta es el pedido por parte de los efectivos de aumentos salariales y mejores condiciones laborales. Este miércoles, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó en una conferencia de prensa que se levantan las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes. A pesar de los anuncios, el conflicto sigue.

Pese a los anuncios del gobierno santafesino, el reclamo continúa Marcelo Manera - LA NACION

Cuál fue el origen de la protesta

