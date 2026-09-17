Por el momento “no fue posible reconstruir” si Facundo Moyano se encontró con Candela Arizaga en un hotel

Por el momento, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad no pudo reconstruir si el sindicalista Facundo Moyano violó la restricción de acercamiento y se encontró con su novia, Candela Arizaga, en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat, donde estuvo alojado 11 días.

Así lo explicaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente a partir de un informe que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público le entregó a la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación donde Moyano está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género.

Moyano fue huésped del Aira Apart Hotel Buenos Aires , situado en la avenida Belgrano al 500, en el barrio de Monserrat, entre el 31 de agosto pasado y el 11 de este mes. Se alojó en la habitación 603.

A partir de una publicación de Instagram de la cuenta Visionshowtv donde se daba cuenta, citando a la cuenta de la misma red social Gossipeame, de que Moyano y Arizaga se habrían encontrado en Aira Apart Hotel Buenos Aires cuando existe una restricción de acercamiento, la fiscal Nocerez dispuso una serie de tareas investigativas para determinar si era cierta la publicación.

Se debía hacer una “búsqueda de fuentes abiertas, a efectos de determinar los usuarios de referencia, la fecha de las publicaciones, y en su caso, si es posible determinar la fecha en la que se habría producido el encuentro entre el imputado Moyano y la víctima en el Aira Apart Hotel Buenos Aires”.

Entonces, el personal del CIJ se dirigió al hotel, donde la encargada aportó información sobre el alojamiento de Moyano e informó que no había registros de la presencia de Arizaga.

Belgrano: el momento en que Facundo Moyano alcanza a Candela Arizaga

Arizaga hizo una publicación en su perfil de Instagram en la que daba cuenta de que estaba en el citado hotel. Sin embargo, los peritos explicaron que “ no ha sido posible comprobarlo porque ella habría subido una historia que caducó a las 24 horas y de la cual se tomó conocimiento una vez vencido ese plazo ”.

Entonces, el CIJ asentó en sus conclusiones del informe: “No fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro —sin fecha precisa— entre Moyano y Arizaga”.

No obstante, la investigación respecto de la supuesta violación de la restricción no concluyó: el CIJ tiene en su poder filmaciones que entregó el hotel para que se pueda analizar si Arizaga estuvo allí los días en que Moyano estuvo alojado.

Facundo Moyano en el momento de recuperar la libertad tras declarar Marina Espeche

En las últimas horas, los abogados defensores de Moyano, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, presentaron un pedido para “reevaluar la subsistencia, alcance o eventual modificación de las medidas restrictivas dispuestas respecto de mi asistido, ponderándose integralmente el estado actual de la investigación y, particularmente, el resultado de la prueba producida con posterioridad a su imposición, de conformidad con los principios de inocencia, progresividad, razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y mínima restricción que gobiernan el sistema cautelar”.

Los letrados sostuvieron: “Asimismo, ante la posibilidad de que se pretenda modificar el alcance de las medidas restrictivas, esta Defensa solicita expresamente que no se imponga ni requiera la imposición de una medida más gravosa, sin garantizar previamente su derecho a ser oído, con efectiva intervención de esta asistencia técnica y posibilidad de controvertir la existencia de supuestos presupuestos”.

Miguel Ángel Molina, una de los abogados de Facundo Moyano

Moyano fue detenido la mañana del 4 de agosto pasado, después de que él y Arizaga, de 23 años, fueran interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en el cruce de la calle Sucre y la avenida Virrey Vértiz, en Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400.

Tras la audiencia de intimación de los hechos y tras su declaración, Moyano fue excarcelado, pero se le fijó una serie de pautas de conducta que debía cumplir, entre ellas, una restricción de acercamiento a su novia.

Tanto la defensa de Moyano como Arizaga, representada por el abogado Roberto Herrera, habían solicitado el cese de la prohibición de acercamiento.

En las últimas horas, Arizaga reiteró ese pedido. “Vengo, por el presente, a solicitar el inmediato levantamiento de las medidas de restricción de acercamiento y contacto oportunamente impuestas por haber desaparecido las circunstancias que pudieron haber motivado su adopción y, fundamentalmente, por no existir en la actualidad elemento objetivo alguno que permita sostener la existencia de una situación de riesgo que justifique su subsistencia”, detalla el escrito firmado por Arizaga y el abogado Herrera.

Como informó en su momento LA NACION, ninguna de las personas que declararon ante la fiscal Nocerez dijo haber sido testigo de una situación de violencia de Moyano contra Arizaga.