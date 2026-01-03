Preocupa a los mendocinos la reiteración de robos en los viajes a Chile

MENDOZA.- El temor y las dudas se hacen presente y calientan los ánimos en plena temporada estival. Viajar a Chile también es un clásico para los argentinos, pero los episodios de inseguridad que vienen sufriendo los turistas pusieron en alerta a los nuevos visitantes, quienes muestran preocupación por lo que está ocurriendo del otro lado de la Cordillera de los Andes, más allá de las medidas de protección que prometen las autoridades trasandinas, quienes a su vez relativizan los hechos.

Está claro que sigue el flujo de viajeros, pero se percibe una merma, en relación a temporadas anteriores, no sólo motivada por los actos delictivos, especialmente por el robo de camionetas y arrebatos en la vía pública, sino por los costos que implica una estadía en los destinos de playa del Pacífico, a pesar de la cercanía y de tener valores competitivos, en relación con la costa atlántica.

“Los episodios de inseguridad y el bolsillo mandan a la hora de decidir viajar. Por ambos motivos, se observa un movimiento más tranquilo y menores demoras si se compara con las mismas jornadas en años anteriores. Veremos cómo sigue todo en la primera quincena, pero se observa un ritmo más bajo”, comentaron a LA NACIÓN fuentes del área de frontera. En las últimas jornadas, la espera máxima de los vehículos en el complejo chileno Los Libertadores no superó las tres horas, mientras que el año pasado hubo registros de hasta 12 horas de demora.

En tanto, desde el Gobierno de Mendoza se mostraron preocupados por los episodios de inseguridad en el país vecino y esperan tener mayor acercamiento con las autoridades transandinas para trabajar de manera mancomunada, incluso con la Policía de Investigaciones (PDI). “Nos interesa que a los mendocinos no les pase nada, nos sentimos responsables. Vemos que en Chile están en un período de transición política y no obtenemos muchas respuestas. No es buena prensa los robos, ellos saben que nos encanta ir a su país, y deberíamos trabajar conjuntamente”, explicó a LA NACION una importante fuente del Poder Ejecutivo mendocino.

Esa inquietud tiene que ver con los reiterados asaltos, arrebatos, hurtos y robos de vehículos a familias argentinos, que no dejan de generar malestar y miedo entre quienes buscan pasar sus vacaciones en la vecina nación para disfrutar del mar y los centros comerciales, por la conveniencia de comprar más barato.

Bajo este escenario, hay quienes ya emprendieron el viaje con algunos miedos e interrogantes; otros que lo harán en breve, con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir sin poder dar marcha atrás con la reserva y algunos que decidieron cambiar el destino.

“Ya estamos en Chile, con un poco de miedo por los robos. No podíamos cambiar la fecha y perdíamos lo que habíamos pagado de alojamiento. Cruzamos los dedos para que no pase nada”, contó a LA NACION Vanina, una profesional mendocina que viajó esta semana con un grupo de amigos a disfrutar de las playas de Reñaca y Viña del Mar, dos de los sitios más visitados por los argentinos. También están quienes ya regresaron sin sobresaltos y otros, que tuvieron algunos problemas.

“La pasamos muy bien, y no tuvimos inconvenientes, pero estábamos en alerta permanente y con todos los cuidados”, contó Estefanía, una mendocina que viajó con su pareja durante la semana de Navidad para hacer algunas compras en la capital chilena.

Asaltaron un micro con 60 mendocinos que viajaban en un tour de compras Captura de video

Hay otros turistas que vivieron lo contrario. “Dejamos la camioneta en las inmediaciones de un mall y cuando volvimos teníamos un vidrio roto: nos robaron bolsos y mercadería. No fue la mejor experiencia ir a Chile este año. Ojalá todo cambie con el nuevo gobierno”, dijo a LA NACION un mendocino que reside en el Valle de Uco -que pidió no ser mencionado por su nombre-, lamentando aún el hecho delictivo que sufrieron con su familia antes de las Fiestas en las calles de Santiago. Ellos entienden que fue un robo menor si se compara con otros hechos pero son varios los casos similares que se repiten, incluidos los arrebatos de celulares o pertenencias personales en la vía pública.

Sin dudas, lo que más llamó la atención en las últimas jornadas son los robos de camionetas. Frente a los hechos que tomaron estado público, desde el gobierno trasandino prometieron reforzar la seguridad en los destinos turísticos, como Concón, Reñaca, Viña del Mar, Valparaíso y La Serena, los principales sitios que eligen los argentinos.

De hecho, en este último sitio, ubicado al norte del país, muy visitado por mendocinos y sanjuaninos, ya se han registrado, en los últimos días, tres robos de vehículos de familias argentinas. Los funcionarios de esa región lamentan lo ocurrido y consideran que se trata de hechos “aislados” cometidos por bandas criminales que se dedican a robar ese tipo de rodado para luego sacarlos del país, por la ruta 5, por los escasos controles fronterizos, hacia Bolivia, donde son vendidos.

Por tal motivo, se ha montado un operativo con más carabineros e inspectores comunales en diversas áreas críticas y concurridas, como la tradicional Avenida del Mar en la Serena; las históricas avenidas Perú o Borgoño, en Viña del Mar; o los visitados centros comerciales de las distintas regiones, como los outlets de la comuna santiagueña de Quilicura.

Desde el gobierno chileno instan a los visitantes a mantener sus coches en estacionamientos privados o vigilados y evitar dejar mercadería a la vista, al igual que la documentación. En tanto, se recomienda llamar a la línea de Emergencia 133 de Carabineros, además de hacer la denuncia formal de inmediato, así como contar con seguro de auto contra robos.

Uno de los episodios delictivos más fuertes que ocurrieron en las últimas semanas fue el robo a los pasajeros de un ómnibus antes de su llegada a Santiago de Chile. Ese violento asalto bajo la modalidad de golpe comando sorprendió el pasado 27 de noviembre a 60 mendocinos —entre ellos dos menores— que viajaban en micro para realizar un tour de compras. Los atacantes se llevaron hasta los documentos de las víctimas.

Cinco autos se cruzaron en la ruta frente al ómnibus que transportaba al contingente mendocino y obligaron al chofer a detenerse. De inmediato, varios asaltantes bajaron armados con fusiles y rodearon el vehículo. Los ladrones no fueron detenidos.