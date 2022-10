¿La historia se repite? Leonardo Cositorto abrió desde la cárcel otra plataforma digital para atraer a “inversores”

escuchar

CÓRDOBA.- A siete meses de que estallarán dos de los casos más resonantes sobre supuestas estafas piramidales en el país, los que involucran a las firmas Generación Zoe y Adhemar, siguen sin cobrar quienes se presentaron como presuntos damnificados por haber entregado su dinero a las empresas que invertían en criptomonedas y prometían una alta rentabilidad. Los líderes de las dos organizaciones continúan presos; Leonardo Cositorto en la cárcel cordobesa de Bouwer -de donde lanzó All Us Education- y Edgar Bacchiani, en la catamarqueña de Miraflores.

Cositorto está detenido desde abril de este año, cuando se lo extraditó desde República Dominicana en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal Juliana Companys de Villa María, en la que está imputado supuesto delito de estafa y asociación ilícita. En la investigación -que acumula 300 denuncias en esta provincia- hay 18 detenidos, 30 imputados y dos prófugos.

El líder de Generación Zoe afronta también causas en Rosario, en Salta, Corrientes y tiene expedientes abiertos en la justicia federal porteña. En Córdoba, según los datos de la investigación, habría movido dinero por US$2.000.000 y $10.000.000.

Cositorto declaró dos veces ante la fiscal. La primera fue en abril, mientras que la ampliación fue a mediados de septiembre, cuando se le agregaron tres imputaciones por hechos que venían siendo investigados. No reconoció las estafas.

Guillermo Dragotto, defensor de Cositorto, dijo a LA NACION, que en estos días la fiscal Companys está tomando testimonios para acreditar la ruta del dinero que manejaba Miguel Echegaray, uno de los prófugos. Por otro lado, el letrado espera que la Cámara Acusación de Río Tercero le fije fecha para el alegato de la apelación de la prisión preventiva.

En prisión por una causa que involucra supuestas estafas piramidales, Leonardo Cositorto generó una nueva empresa digital

Además de las causas judiciales, hay un sumario administrativo abierto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales. El organismo advirtió a sus pares reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde el grupo operaba.

Hace tres meses fue la última entrevista que Cositorto dio desde prisión -en esa oportunidad a C5N-, cuando insistió en que no hay “ninguna prueba” en su contra y ratificó lo que le dijo a la fiscal en su primera declaración, que es una “víctima” de los medios de comunicación. En esa oportunidad convocó a una marcha a su favor frente al Patio Olmos, la que no logró un número importante de manifestantes.

“El dinero manda también en la Justicia. Sin ninguna prueba me ponen a mí como el rey de la estafa. No sé a quién estafábamos ayudando a 110.000 personas a nivel mundial”, sostuvo y planteó que aprovechaba para hablar “en nombre de los 4000 detenidos que hoy están lejos de sus familias, están destrozados los negocios y los lazos familiares. Es vergonzoso este grupo de fiscales verticalistas”.

En esa oportunidad anunció que el 16 de setiembre seguirían operando. Así presentó All Us Education, la plataforma que armó estando detenido. “Nos dedicamos a la educación, al turismo y a pagar el 7,5%, que fue la gran difamación que me hicieron a mí en un país donde el dólar sube 37% en este mes y el bitcoin subió un 20% en una semana (NR: la referencia era a julio). No sé qué tanto alarde por un 7,5%”, señaló y aseguró que perdieron US$156 millones porque “tres graciosos de Twitter, más unos cuantos empresarios corruptos, y una línea política decidieron quitarnos del mercado”.

“Hola equipo, ¿Cómo están? Excelente jornada para todos. Este audio es para terminar de confirmar y aclararles algunas de las condiciones básicas que tenemos en esta tremenda oportunidad llamada All Us. Una comunidad de líderes que va a permitir alcanzar a cientos, a miles, un millón, dos millones, 4 millones de personas. Empezamos con un valor ínfimo, ustedes saben hay que poner 6 dólares”, dijo Cositorto en un audio viralizado el 1° de septiembre desde la cárcel de Bouwer.

Cositorto declaró también en Corrientes, donde tiene una causa. También registra otras en Salta, Rosario y la justicia porteña. Télam Agencia de noticias

Describió que deben sumar “cinco invitados” y que la empresa “reparte el 90% de lo que recauda”. En esa línea prometió que cualquiera, “poniéndose un poquito las pilas” puede “cambiar totalmente su situación”.

En declaraciones al programa radial ATP, a inicios del mes pasado advirtió que pondría “nuevamente a la empresa” de pie aunque aclaró que no ingresará al circuito financiero. Sí que trabajaría para que el que invirtió y confió en Zoe “recupere y multiplique el dinero que ganó”. Dragotto confirmó a LA NACION que la plataforma está operando: “Es solo virtual, es una réplica de las que hay en otros países”.

Hace una semana, un grupo que se define como “Estafados Generación Zoe” se reunió frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para pedir que se aceleren las investigaciones.

Laberinto judicial

Contra Adhemar Bacchiani, titular de la financiera Adhemar, hay unas 200 denuncias radicadas en Córdoba (a diario se siguen sumando) y unas 600 querellas iniciadas en Catamarca (donde se unifican las presentaciones de esa provincia, La Rioja y de Tucumán). Para el fiscal federal general catamarqueño, Antonio Gómez, el dinero involucrado alcanzaría los US$50 millones; los abogados querellantes estiman unos US$400 millones y calculan que solo presentó denuncias el 30% de los afectados, ya que hay “mucho dinero no declarado”.

A fines de agosto, finalmente la Justicia -con la asistencia de Gendarmería- logró abrir la billetera virtual de Bacchiani, quien está imputado por estafa, lavado de activos e intermediación financiera. Mostró que en la cuenta de Binance tenía 58.711.171 dólares. Sin embargo, rechazó revelar los movimientos que hizo antes de quedar detenido y que son claves para la investigación por lavados de activos.

Adhemar ofrecía pagar intereses de entre el 18% y el 20% mensual en dólares; en los primeros tiempos cumplió pero los problemas comenzaron a inicios de este año. Bacchiani sostiene que si le dan prisión domiciliaria -como la tienen los otros dos detenidos en la causa- comenzará a devolver el dinero. Hasta ahora pagó, en 21 acuerdos, por unos US$200.000.

En la última semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, debe declinar su competencia en la acusación de estafa y cedérsela a la Justicia provincial de Córdoba para los denunciantes de ese distrito. Por su lado, el fiscal general Gómez pidió hace unas horas el apartamiento de Contreras.

Bacchiani y Andrés Jalil posteaban fotos juntos; el hermano de gobernador de Catamarca se presentó a la Justicia como damnificado.

En su escrito ante la Cámara Federal de Tucumán, señala: “Resulta imposible avanzar en el acopio de material probatorio si se carece de certeza sobre la capacidad de un magistrado para ejercer el poder de juzgar un delito”.

Gómez sostiene que la adquisición de criptomonedas es una “acción más en el cadena de operaciones concretadas a fin de dar apariencia de legalidad a la captación de los dineros” que hacía Adhemar y plantea que el “trading” de criptomonedas está “atravesado por el anonimato que garantiza al trader impunidad sobre el origen y administración de los valores virtuales”.

También indica que existen “numerosos indicios” -menciona compra y venta de vehículos de alta gama; introducción de dinero en sociedades, compra y venta de numerosos inmuebles, gran cantidad de dinero en cuentas- de que Bacchiani y los otros involucrados “no podían desconocer o al menos sospechar sobre el origen ilícito del dinero, por el contrario, es dable suponer que conocían esta situación y por eso se esforzaron mutuamente para darle a los bienes la apariencia de legítimos, a través de los ingeniosos mecanismos que idearon”.

Adhemar Bacchiani fue detenido en abril en Catamarca, a donde sigue preso en el penal de Miraflores.

En Catamarca Adhemar no era la única financiera que operaba en un esquema que, al menos, resultaba sospechoso. Sumaban siete en total y, desde comienzos de año, se multiplican los testimonios de quienes vendieron autos o casos para poner dinero en esas empresas. Andrés Jalil, hermano del gobernador catamarqueño Raúl Jalil e inversionista de Adhemar, es uno de los denunciantes. El hombre es el padrino del hijo de Bacchiani, quien dijo a LA NACION, que eran “amigos”.

Alfredo Aydar, abogado de un grupo de denunciantes, hizo una presentación ante la Justicia solicitando que Arca, el ente recaudador de Catamarca, “revea el dinero recaudado en la oficina de Adhemar, ya que tenían un box allí y cobraban impuestos”.