Se negó a declarar el acusado de matar a dos jóvenes en Córdoba y Retiro

Renato Iván Tabella, acusado de los homicidios de dos trabajadoras sexuales, uno en Córdoba y otro en la ciudad de Buenos Aires, se negó a declarar al ser indagado por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández, la joven asesinada en un departamento de Retiro.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En las próximas horas, Tabella, de 28 años, será indagado por el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido la semana pasada en Córdoba.

La indagatoria de Tabella, imputado por femicidio, estuvo a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional Guillermo Rongo. En el expediente, interviene el fiscal Matías Di Lello.

El cuerpo de Fernández fue encontrado la mañana del domingo pasado por una amiga que, al igual que la víctima, también ofrecía servicios sexuales.

“Los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) le informaron a los responsables judiciales de la investigación que la causa de muerte fue una ‘asfixia mecánica por compresión’” , informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente.

Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, las víctimas

“La víctima presentaba, además, lesiones defensivas leves en las muñecas. Se extrajeron muestras para los estudios toxicológicos, histopatológicos y complementarios de rigor”, explicaron fuentes del caso a LA NACION.

La investigación comenzó el domingo a la mañana cuando una amiga de Fernández, de 28 años, denunció que había encontrado muerta a la joven en el departamento que habían alquilado temporalmente para prestar servicios sexuales.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad Policía de la Ciudad

“La denunciante dijo que ambas trabajaban como escorts y que, el día anterior, un hombre que se había identificado como Iván la había contactado por medio del sitio Gemidos TV para solicitar un ‘servicio’. Como Fernández necesitaba trabajar, le derivó el pedido. Ante la falta de respuesta a sus llamados durante la madrugada del domingo, la mujer se dirigió por la mañana al departamento. Como no pudo ingresar, convocó a un cerrajero. Una vez abierta la puerta, encontraron a Fernández fallecida sobre la cama, cubierta con una sábana. Además, advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte del lugar había sido manipulada”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

El caso, desde un primer momento, fue investigado como un posible femicidio. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Cuerpo Médico Forense, donde se hizo la necropsia cuyo resultado preliminar fue entregado este lunes a los funcionarios judiciales a cargo de la causa.

En el lugar trabajaron el personal de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para el relevamiento del lugar del hecho y la recolección de rastros, y detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

El sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad y la Policía de Córdoba Prensa Policía de la Ciudad

“Si bien el cuerpo de Fernández no presentaba signos de violencia visibles, desde el hallazgo del cuerpo el caso se investigó como un femicidio. Siempre es mejor trabajar con la hipótesis de máxima”, había dicho a LA NACION un detective judicial cuando todavía no estaba el resultado de la autopsia.

Pero el sospechoso, detenido anoche en un hotel situado en Juan Domingo Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás, no solo está acusado de ser el autor del homicidio de Fernández; también está imputado por el asesinato de Daniela Villalba, una escort que mataron la semana pasada en la ciudad de Córdoba.

“El cuerpo de Fernández estaba cubierto por una sábana en posición decúbito dorsal [boca arriba] y tapado con una sábana. Tomaron intervención la División Homicidios y otras áreas, y se levantaron más de 17 rastros de interés para la causa, incluidos los de ADN”, informó ayer el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en una conferencia de prensa de la que también participó su par de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Tras el hallazgo del cuerpo de Fernández, detectives de la Policía de la Ciudad comenzaron a analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las cercanías de la escena del crimen.

Los investigadores del homicidio lograron ubicar al sospechoso en los momentos previos a que llegara al encuentro con la joven trabajadora sexual y en los momentos posteriores hasta su llegada al hotel donde se alojó y donde, finalmente, fue detenido anoche por detectives de la Policía de la Ciudad y personal de la Policía de Córdoba.

El sospechoso fue ubicado por filmaciones de cámaras de seguridad

Al analizar las imágenes, el sospechoso fue ubicado a las 0.30 del domingo cuando caminaba por la calle Maipú en las cercanías de la avenida Santa Fe.

Siempre según las grabaciones, Tabella caminó por la avenida Santa, Suipacha, Arenales y Cerrito. Después volvió a ir por la calle Arenales hasta llegar a Libertad al 1200 donde se dirigió al edificio donde Fernández alquilaba el departamento para encontrarse con sus clientes. Eso fue a las 0.43 del domingo.

Salió del edificio una hora y 16 minutos después, es decir, a la 1.59; caminó por la calle Libertad en dirección a la calle Juncal. A las 2.03 fue captado por una cámara de seguridad en Cerrito y Juncal.

A las 2.05 otra cámara registró su paso en dirección a la calle Suipacha. Un dispositivo privado lo captó en Suipacha al 1200.

“A las 2.08, se observó a una persona de similares características a las del sospechoso caminar por la calle Arenales en dirección a la plaza San Martín, en Retiro”, sostuvieron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Una cámara de seguridad instalada en Santa Fe al 700 filmó a Tabella cuando caminaba por la plaza San Martín, a las 2.09 del domingo.

Dos minutos después fue captado cuando corría por el citado espacio verde. A las 2.11 fue filmado en Reconquista y la avenida Leandro N. Alem,

“Con el avance de la investigación y con el apoyo de detectives de la Policía de Córdoba se pudo establecer, por medio de la activación del teléfono celular del sospechoso, que Tabella estaba en inmediaciones de Juan Domingo Perón al 1500”, dijeron las fuentes consultadas.

El sospechoso en la recepción del hotel donde fue detenido

Al analizar otras filmaciones, se determinó que había ingresado en un hotel. Anteanoche, a las 23, finalmente fue detenido en la habitación donde se había alojado.

En poder del sospechoso se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, cuatro chips para teléfonos celulares y ropa. Ahora se investigará si uno de los dispositivos pertenece a Fernández, la joven trabajadora sexual encontrada muerta en un departamento de Retiro.

El ministro de Seguridad de Córdoba también sostuvo que realizaron vastas tareas para dar con el responsable de un femicidio y que, por medio del impacto de las antenas de telefonía celular y el seguimiento con las cámaras de seguridad, sabían que el sospechoso había viajado a Buenos Aires.

“Esta es una persona que no tiene antecedentes penales. Viajó a Buenos Aires en un colectivo de línea con su DNI”, dijo el ministro Quinteros.

En la conferencia de prensa, Giménez y Quinteros estuvieron acompañados por Diego Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad, y Marcelo Marín, titular de la Policía de Córdoba.