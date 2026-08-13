Qué dijo Pitty la numeróloga tras ser nombrada por el femicida de Villa Devoto en su carta

Verónica Assad, conocida como Pitty la numeróloga, habló este jueves sobre su mención en la carta del femicida de Romina Calvo, la mujer que fue asesinada por su pareja en Villa Devoto. El responsable del homicidio acusó a Assad de haberle cambiado a la víctima “toda su personalidad”.

Assad reveló en declaraciones televisivas que Calvo trabajaba para una de sus “franquicias” de Pitty Velas. “Era la dueña de uno de mis locales. Hace un tiempo, cuando empecé mi tratamiento de cáncer y a ser la intelectual de mi marca, ella vino para comprarme una franquicia”, expresó en diálogo con TN.

Como Calvo no tenía el dinero para comprarla, Assad le otorgó diversas tareas. “Su situación crediticia era muy negativa. Tenía deudas. Era de un nivel irrecuperable”, sostuvo, y sumó: “La coachearon y aprendió al toque, fue la mejor alumna. Tenía talento para trabajar. Súper limpia, ordenada, disciplinada, una chica grande que necesitaba trabajar así que fue pasando el tiempo, fuimos vinculándonos y le di la oportunidad de que ella este al frente del local de Caballito. Su crecimiento fue muy grande”.

Un hombre mató a puñaladas a su mujer su casa en Pedro Morán al 5200 Pilar Camacho

Las mujeres se habían conocido porque Calvo solía asistir, junto a su hijo de 21 años, a los cursos de numerología de Assad. “Vinieron muchas veces a mis talleres. Eran personas de un perfil muy bajo”, expresó.

El femicidio ocurrió cerca de las 6.40 de este jueves en la habitación de la pareja en un PH en Pedro Morán al 5200. El hombre asesinó a Calvo con un cuchillo y, luego, escapó de la vivienda. El homicidio fue presenciado por su hija menor de ocho años, quien avisó a su hermano mayor de lo ocurrido.

El asesino había dejado una carta donde manifestaba que “no la aguantaba más”. “Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina, que no la aguanto más porque me re cagó con todo. Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, expresó en un fragmento, donde apuntó explícitamente contra la numeróloga.

Femicidio en Villa Devoto Fabián Marelli

Sin embargo, Assad sostuvo que la mujer jamás había mencionado problemas en la pareja. “Jamás. Ella venía, trabajaba de 10 a 22. Se hizo cargo de un negocio y yo solo le cobré el nombre y la dejé crecer. No tengo idea de qué pasaba dentro de esa familia. Le di una oportunidad a una persona para que trabaje y salga adelante, corriendo riesgos”, señaló.

Ante la consulta de si ella le había cambiado la personalidad a Calvo, contestó: “Estás hablando de un femicida. No quisiera que se desvíe porque la noticia es que un tipo no midió las consecuencias y mató a una persona”.

Assad se enteró del asesinato horas después de negociar con Calvo para que abra un segundo local, decisión que había sido apoyada por la pareja de la víctima: “Ella me dijo que él le dijo ‘dale para adelante’”. Según contó, la mujer le había dicho que iba a alquilar el espacio y, poco a poco, iba a pagarle por el valor de la franquicia.

Su nombre es Verónica Asad, pero es conocida por todos como Pitty (Foto: Instagram @pitty_la_numerologa_)

“Hoy a las 7 de la mañana estaba trabajando cerca de Canning. Iba con mi secretaria leyendo el contrato que ayer me trajo la escribana [por el nuevo local] y me suena el teléfono. Era uno de sus hijos, que me llamó y me dijo: ‘Mamá hoy no va a poder ir a trabajar’. Le dije: ‘¿Pasó algo?’. ‘Sí, papá mató a mamá’. Casi me muero", relató la numeróloga.

Y luego, siguió: “Lo llamé, el chico no me pudo dar explicaciones, me dijo que estaba la policía y que los iban a meter a todos en una habitación”.

Assad habló de la personalidad de Calvo, que identificó como una mujer trabajadora. “El sábado me llamó llorando para decirme que había logrado pasar el número que ella esperaba. Imaginate lo buena que era en su trabajo. Era espectacular, increíble”, expresó.

Y añadió: “Ella venia con las bolsas de hacer las compras y traía un kilo de milanesas para regalarme. Era una persona que quería una oportunidad. Era un dulce”.