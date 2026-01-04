Qué es el Cartel de los Soles, la organización narcoterrorista que Washington señala bajo el mando de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro por parte de tropas especiales del Ejército norteamericano tiene el sustento de las causas por narcotráfico que se tramitan en tribunales de los Estados Unidos. “Maduro ha quedado imputado por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y artefactos destructivos y conspiración para poseerlas”, señaló la fiscal general Pamela Bondi pocas horas después del operativo en Caracas. Hace cinco años que Washington tiene en la mira al sucesor de Hugo Chávez al señalarlo como jefe del llamado Cartel de los Soles.

La denominación de Cártel de los Soles hace referencia a que la mayoría de los fundadores de la organización serían generales de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, oficiales superiores que tienen en las charreteras de sus uniformes al sol como insignia característica del grado que ostentan.

“El Cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Maduro y otros altos cargos del régimen, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa”, señaló el Departamento de Estado norteamericano en septiembre pasado.

A mediados del año pasado, la Argentina incorporó al Cártel de los Soles al listado de organizaciones terroristas. Eso se registró dos meses después del arresto de diez ciudadanos venezolanos, que fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal por la acusación de formar parte de la organización criminal transnacional Tren de Aragua y como acusados de los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos.

“Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, expresó en ese momento la por entonces ministra de Seguridad y ahora senadora nacional Patricia Bullrich.

Según un informe reservado del Gobierno argentino elaborado con información aportada por organismos internacionales, el Cartel de los Soles opera como facilitador del tráfico de drogas a gran escala, con redes logísticas que alcanzan desde México y otros países de América Central hasta Europa. Esa organización criminal que Washington establece bajo el comando de Maduro sería una especie de gerencia del delito. Su brazo ejecutor es el Tren de Aragua, que habría crecido cobijado por el chavismo y que, al igual que el llamado socialismo del siglo XXI fue otro de los productos de exportación de Venezuela.

Según los organismos internacionales dedicados al combate contra las drogas, el Cártel de los Soles trafica la cuarta parte de la cocaína que produce en el mundo. De acuerdo con informes oficiales que circulan hace meses por despachos de los principales funcionarios argentinos, el grupo criminal que comandaría Maduro movería anualmente 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y Europa.

Venezuela tomó el lugar más importante en el tráfico marítimo de cocaína cuando todos los puertos europeos y norteamericanos empezaron a poner inspecciones más serias a los barcos que habían partido de amarraderos colombianos. Se recuerda que la cocaína solo se fabrica en América latina, en los tres países -Colombia, Perú y Bolivia- que producen hojas de coca, el elemento básico para los laboratorios de cocaína. Entonces, toda la cocaína que se consume en el mundo sale de puertos de nuestra región. La Venezuela chavista se transformó así en una puerta de salida de la droga, por su cercanía con un productor central como Colombia y la falta de control de sus puertos, a diferencia de los ocurrido en Brasil y la Argentina, otros dos países con fuerte movimiento marítimo legal que podrían haber dado cobertura a los envíos de cocaína.

La corrupción estatal es uno de los elementos necesarios para asegurar el flujo de drogas por puertos. Y en ese aspecto, Venezuela tiene pocos rivales en la región. Por eso el Cartel de los Soles parece más un facilitador de tránsito y requiere bandas con otras características para consolidar su dominio fuera de la frontera chavista. En ese plan entra en Tren de Aragua.

Incluso antes de designar como organización terrorista al Cartel de los Soles, el Gobierno argentino había emitido en febrero pasado una directiva similar para caratular al Tren de Aragua.

En un trabajo realizado por el Grupo de Diarios de América, del que forma parte LA NACION, se definió que esa banda narcocriminal nació de un sindicato relacionado con un proyecto ferroviario que no prosperó y que abrió el camino para que algunos de esos trabajadores se inclinasen por la violencia delictiva. De ese inició pasó al narcotráfico, pero sin abandonar ningún emprendimiento criminal, que incluyen desde trata de personas a lavado de dinero.

En ese informe del GDA también se indicó el punto de contacto entre el Tren de Aragua y el gobierno de Maduro. Fue en 2013 cuando el chavismo implementó las llamadas “zonas de paz”, supuestamente para frenar la alta tasa de homicidios en las ciudades venezolanas, que trepan a lo más alto del ranking americano de peligrosidad callejera, y que ocultó un mecanismo de control social de barrios, en los que la policía se retiraba para ser “pacificados” por otros grupos armados. El chavismo -o el Cartel de los Soles, que según Washington son lo mismo- empezó así a convivir con el Tren de Aragua, que en 2016 se instaló en Bogotá y desde entonces no deja de crecer en América latina.

En mayo pasado se descubrió en nuestro país una célula del temible Tren de Aragua. Así lo determinó una investigación que en las últimas horas derivó en la detención de 12 sospechosos. “Puede afirmarse la existencia de un grupo criminal que continúa operativo en su país de origen, Venezuela, pero que también ha logrado establecerse en la Argentina. A su vez, se cuenta con elementos suficientes –con el grado de certeza exigido en esta etapa del proceso– para señalar que el mencionado grupo criminal organizado constituiría una facción dentro de la estructura celular del Tren de Aragua“, se sostuvo en un dictamen firmado por el fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini; su colega Santiago Marquevich, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), y Diego Velasco, fiscal general que conduce la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En ese momento el Ministerio de Seguridad Nacional informó que “la organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como ‘hawala’, eludiendo los circuitos bancarios formales. Se presume que los fondos transferidos correspondían a ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas ejecutadas por la organización en Venezuela en torno a la red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional”.

La mención a la “hawala” es por demás importante si se toma en cuenta que Washington acusa a Maduro de colaborar mediante el Cartel de los Soles con Hezbollah. Ese sistema que no mueve dinero en forma física, sino que intermediarios reciben los billetes en un país y sus socios entregan en ese momento la misma cifra al destinatario en otro lugar, es la mecánica que usa Hezbollah para eludir los controles bancarios y financieros internacionales. Todo investigador argentino que pasó alguna vez por la Triple Frontera fue informado sobre el “hawala” de esa zona.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y otros altos funcionarios venezolanos de “narcoterrorismo” por primera vez hace cinco años. En ese momento se mencionaron vínculos con el tráfico de cocaína en colaboración con las FARC. En esos expedientes se hizo referencia también a redes de lavado de dinero en Venezuela que habrían beneficiado a Hezbollah, especialmente a través de empresarios libaneses asentados en Caracas y en la frontera con Colombia.

Detrás de esa exportación de drogas y violencia estaría el Cartel de los Soles, el grupo que surgió desde el corazón del chavismo para impulsar el narcoterrorismo del siglo XXI.