Qué pasó en el boliche de Palermo

Un hecho de violencia se registró este jueves 18 de septiembre a la madrugada en la puerta del boliche Ink, donde dos jóvenes fueron apuñalados y luego trasladados de urgencia al Hospital Fernández. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona.

El hecho se produjo tras una discusión que comenzó dentro del local y continuó en la calle.

¿Qué pasó en un boliche en Palermo?

Dos jóvenes fueron apuñalados tras una pelea que comenzó dentro de un boliche ubicado en la avenida Coronel Niceto Vega en Palermo. La reconstrucción inicial indica que la confrontación comenzó dentro del boliche Ink por el presunto robo de una cadena. El conflicto escaló y continuó en la vereda, donde un grupo de aproximadamente 10 personas se enfrentó a golpes. Dos jóvenes sufrieron heridas cortantes provocadas con botellas, uno recibió un puntazo en el rostro y el otro múltiples lesiones en las manos.

Apuñalaron a dos jóvenes a la salida del boliche Ink en Palermo SAME

El operativo policial y las detenciones

Personal de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad llegó al lugar, Niceto Vega 5635, entre Bonpland y Fitz Roy, según pudo saber LA NACION. Los agentes identificaron a cinco presuntos agresores, quienes fueron señalados por una de las víctimas y quedaron detenidos. Se trata de cuatro hombres (tres de 23 años y otro de 19) y una mujer de 25 años. El SAME revisó a los detenidos para un control clínico.

Las imágenes del incidente

El momento de la pelea a la salida del boliche en Palermo

Videos difundidos en redes sociales exhiben a una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre sobre la vereda. Otras imágenes capturan el momento de la pelea fuera del boliche, con al menos siete personas involucradas en golpes, empujones y gritos.

El programa Desayuno Americano en America TV, transmitió un video de los momentos posteriores al ataque, donde se puede observar al personal del SAME mientras atendía a uno de los heridos en la calle, en medio de un importante operativo de seguridad que incluyó el corte total de Niceto Vega y Bonpland.

Apuñalaron a dos jóvenes a la salida de un boliche en Palermo

Uno de los panelistas explico: “Aparentemente, adentro del boliche Ink, un grupo, le robó una cadenita al integrante de otro grupo. El grupo damnificado acusa al otro grupo de ladrón”.

El estado de salud de los heridos

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que ambos jóvenes fueron estabilizados en el lugar y luego trasladados al Hospital Fernández. Allí permanecen internados, pero fuera de riesgo de vida. “Fue una riña entre aproximadamente 10 personas. Uno de los jóvenes presentaba una herida de arma blanca en el rostro y el otro múltiples lesiones. Ambos se encuentran fuera de riesgo”, detalló Crescenti a TN.

La investigación judicial

La Justicia investiga el origen del enfrentamiento y el rol del personal de seguridad del boliche en la contención del hecho.

