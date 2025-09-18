Un violento episodio se registró este jueves a la madrugada a la salida del boliche Ink, ubicado sobre la avenida Coronel Niceto Vega en el barrio porteño de Palermo, donde dos jóvenes de 19 años fueron apuñalados.

Ambos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Fernández. Tras el ataque, la Policía desplegó un amplio operativo de seguridad que culminó con la detención de al menos cinco personas.

La pelea

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la riña comenzó adentro del local bailable por el presunto robo de una cadena a un joven. El conflicto continuó en la vereda, donde un grupo de unas diez personas se enfrentó a golpes. En medio de la pelea, dos jóvenes resultaron heridos con cortes provocados con botellas: uno recibió un puntazo en el rostro y el otro sufrió múltiples lesiones en las manos.

Según pudo saber LA NACION, cuando personal de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad llegó a la puerta del boliche, en Niceto Vega 5635 —entre Bonpland y Fitz Roy—, logró identificar a cinco presuntos agresores que fueron señalados por una de las víctimas y quedaron detenidos.

Se trata de cuatro hombres (tres de 23 años y otro de 19) y una mujer de 25 años, quienes fueron primero revisados por el SAME para un control clínico.

Apuñalaron a dos jóvenes a la salida de un boliche en Palermo SAME

Los videos

Videos difundidos en redes sociales muestran a una persona tendida en el asfalto y manchas de sangre sobre la vereda.

También trascendieron imágenes del momento de la pelea fuera de INK en las que se puede ver a al menos siete personas repartirse golpes, empujones y gritos.

El momento de la pelea a la salida del boliche en Palermo

Por otro lado, el canal América TV transmitió un video de los momentos posteriores, cuando personal del SAME atendía en la calle a uno de los heridos en medio de un importante operativo de seguridad que incluyó el corte total de Niceto Vega y Bonpland.

Apuñalaron a dos jóvenes a la salida de un boliche en Palermo

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que ambos fueron estabilizados en el lugar antes de ser derivados al Fernández, donde permanecen internados sin riesgo de vida. “Fue una riña entre aproximadamente diez personas. Uno de los jóvenes presentaba una herida de arma blanca en el rostro y el otro múltiples lesiones. Ambos se encuentran fuera de riesgo”, detalló en diálogo con TN.

La Justicia investiga ahora el origen del enfrentamiento y el rol que tuvo el personal de seguridad del boliche en la contención del hecho.