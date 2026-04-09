Qué se sabe de la muerte de Ángel, el niño de 4 años que investigan en Comodoro Rivadavia

Ángel, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional, en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza.

El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

El testimonio de la madre

La madre relató entonces a la Policía que su hijo estaba en su habitación y que alrededor de las 7 empezó a tener problemas para respirar.

Debido a causales de muerte dudosas, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación. De acuerdo con lo que publicó el medio ADN Sur, la autopsia preliminar realizada en el cuerpo determinó lesiones internas en la cabeza.

Allanamiento en la casa de la mamá

Tras el resultado de la autopsia, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de la madre, donde también vive la actual pareja de la mujer.

En el procedimiento se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Cómo avanza la investigación

Luis Cisneros, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, afirmó el miércoles que los médicos que atendieron al menor no detectaron indicios de violencia, pero insistió en que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acostó y cuando lo encontraron estaba sin signos vitales”, dijo en diálogo con Seta TV.

En paralelo, en la sede de la Fiscalía, los padres, quienes están separados, tuvieron una fuerte discusión que requirió la intervención de los agentes policiales. Ambos mantenían una disputa judicial por la tenencia del niño.