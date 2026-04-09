Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: el padre denunció que al nene “lo mataron”

El padre de Ángel, el niño de cuatro años de Comodoro Rivadavia cuya muerte dudosa es investigada por la Justicia, denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó hacia la madre del menor, de la que está separado.

El niño ingresó al Hospital Regional de la ciudad de Chubut el domingo pasado sin signos vitales tras una descompensación mientras estaba al cuidado de su madre. Llegó al nosocomio acompañado de personal de salud que recibió un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, constataron que estaba en paro cardiorrespiratorio. Falleció horas después.

En diálogo con la prensa, el padre de Ángel y su pareja denunciaron que la madre dejó al niño en el hospital y se retiró de las instalaciones, mientras ellos se quedaron cuidándolo hasta su fallecimiento. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", sentenció.

Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Los padres se encontraban en una disputa judicial por la tenencia del niño. Incluso tuvieron una pelea frente a la sede de la Fiscalías que requirió la intervención de los agentes policiales. “Mi hijo siempre pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en esa situación [de la madre], me metían preso, pero como es mujer, no le hacen nada”, reclamó entre lágrimas. Lorena Andrade, pareja del padre del niño, sostuvo que la madre de Ángel había puesto una restricción sobre ambos para que no se acerquen.

La madre relató a la Policía que su hijo comenzó a tener problemas respiratorios en su habitación cerca de las 7. Debido a causales de muerte dudosa, el Ministerio Público Fiscal intervino y dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación.

Por el momento, la autopsia preliminar determinó lesiones internas en la cabeza, reportaron desde el medio local ADN Sur. Sin embargo, por el momento no hay detenidos en la causa, a pesar de que se llevó un allanamiento en el hogar de la madre del niño y su pareja, donde secuestraron celulares y otros elementos.

A. el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

“Que venga y cuente lo que me dijo cuando le mostré el video de mi hijo llorando y diciendo que se quería quedar conmigo. Que me lo diga de frente”, arremetió contra la madre. El padre de Ángel reclamó que, el día posterior a la muerte del niño, el abogado de la madre solicitó que no fuera detenida hasta que haya pruebas. “El juez lo firmó sin fijarse. ¿Qué más pruebas quieren?“, cuestionó.

Y continuó: “Yo les advertí que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer. Y dicho y hecho. Le advertí a Protección [del menor], a mi abogado, a todos. A mí no me van a devolver a mi hijo, pero quiero justicia, quiero que paguen. ¿Por qué ella anda tranquilamente por la calle y yo estoy acá sufriendo?“.

El padre de Ángel aseguró que su hijo había solicitado quedarse con él, pero que no fue escuchado. “Mi hijo pidió, él hizo escucharse y nadie le dio bola. Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto. Yo lo quería vivo, él quería estar con la gente que sí lo amaba y le dieron a una persona que no conocía. Fue maltratado, anda a saber si fue abusado. Pasaba hambre. En el jardín no nos dijeron nada, ocultaron todo, ¿por qué? ¿Y por qué ahora la gente sale hablar? Recién ahora vienen a decirme lo que vieron, ¿por qué no hicieron algo antes?“, señaló. La pareja denunció que recibieron mensajes donde afirmaban que el niño iba golpeado y sucio al jardín.

La pareja del padre, Lorena Andrade, reclamó que la madre del niño y su pareja “no tienen siquiera una custodia” y que " se pueden escapar". “Mientras estábamos en el hospital, ellos estaban quemando cosas en su casa. ¿Y después que van a allanar? Les dieron tiempo para desaparecer todo. Ahora les dan tiempo para escaparse", sumó. Andrade sostuvo que la madre del niño no asistió al velorio.