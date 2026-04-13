Detuvieron a la mamá de Ángel y a su pareja por presunto homicidio agravado

Las fuerzas de seguridad detuvieron esta noche a la mamá de Ángel, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, en Comodoro Rivadavia. Ángel tenía 4 años y falleció el domingo pasado. La madre y su pareja están acusados de “presunto homicidio agravado”.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de Altamirano y González, la madre y la actual pareja del nene, que, según trascendió de fuentes policiales, había sufrido un traumatismo previo.

LN+ informó que la mamá de Ángel fue trasladada a la localidad de Rada Tilly, mientras que su novio fue derivado a una comisaría de Mosconi, a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia.

Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

La medida fue dispuesta tras un pedido de Roberto Castillo, abogado de Luis López, padre de Ángel, que calificó el hecho como “presunto asesinato”.

En la presentación, a la que accedió este diario, el abogado sostuvo que la mujer habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que Maicol González ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

Castillo dijo tener prueba testimonial de al menos cuatro testigos directos que “acreditarían la violencia ejercida por González sobre Ángel, los gritos del menor, la quema de evidencia el día del hecho, las circunstancias del traslado al hospital, los antecedentes de maltrato de Altamirano contra su primer hijo y el plan concreto de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones”.

El fiscal general de Comodoro Rivadavia, Facundo Oribones y el fiscal Cristian Olazabal Captura

Además, la querella apuntó contra los funcionarios judiciales que, en su momento, y en el marco de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, habrían desoído al papá de Ángel. “El padre me mencionó la cantidad de veces que tocó puertas y se incumplió en velar por los intereses del niño”, dijo Castillo en diálogo con LN+.

Para la querella, una vez que Altamirano retomó la relación con el niño tras abandonar el hogar, beneficio judicial que obtuvo, según el abogado, porque denunció al padre del menor por un supuesto hecho de violencia previo, “el niño fue totalmente invisibilizado por la progenitora, resurgiendo en su interés únicamente cuando le resultó funcional para causar daño a su entorno protector previo”, esto es el padre y su madrastra, Lorena Andrade.

La mamá de Ángel había dicho que ella no mató a su hijo.

El parte médico de Ángel, antes de su muerte

El primer parte médico de Ángel López dice: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

De acuerdo con el parte revelado por LN+, la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos”, se puede leer. Según el informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y se le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

La defensa del padre del niño amplió este domingo la denuncia original por considerar que hay suficientes pruebas contra la madre de Ángel, que en el momento de quedar internado estaba al cuidado de la mujer.

El Ministerio Público Fiscal ordenó esta noche la detención de la madre y el padrastro de Ángel.