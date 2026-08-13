Qué se sabe del caso del hombre que mató a su esposa a puñaladas en Villa Devoto y escapó, según la investigación

Un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad este jueves por la mañana acusado de matar a su esposa de 40 años a puñaladas en Villa Devoto.

Durante la magrugada, las autoridades recibieron el llamado de un joven de 21 años afirmó que su padre había matado a su madre -ambos de 40 años- y que luego se retiró del domicilio. Durante esa comunicación contó que estaba durmiendo cuando su hermana de ocho años lo despertó y le informó lo sucedido.

Tras llegar al lugar, un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la mujer.

Femicidio en Villa Devoto

Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.

En tanto, a 200 metros la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso, que tenía una herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield; se encuentra en grave estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen”, agregó Crescenti en diálogo con TN.

Dónde ocurrió el episodio

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, el crimen ocurrió en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

Declaraciones de los testigos

“Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó la empleada de una panadería cercana a la casa a LN+.

Hasta el momento no fueron reveladas las identidades. En el lugar se montó un importante operativo policial y se restringió la circulación mientras se realizan las pericias de rigor.