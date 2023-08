escuchar

Las figuras, a lo lejos, de los argentinos Emmanuel Soria, de 34 años, y Maximiliano Ludvik, de 29, sobre la tabla de surf inflable ingresan a un mar sereno y se recortan contra el cielo celeste con destellos naranjas y rojizos del amanecer en Málaga, España. Son las 7.40 del domingo 27, día en que fueron vistos por última vez.

Las imágenes corresponden al video que hoy pudo obtener la familia de ambos marplatenses, tras cuatro días de búsqueda por parte de las autoridades españolas, que hasta el momento solo hallaron su tabla a la deriva. Es la última información que tienen de ellos.

“Ya sabemos que entraron al mar, esa es la filmación de los chicos ingresando, ahora tenemos que ver para dónde salieron”, dijo a LA NACION Francisco “Pancho” Soria, hermano de Emmanuel, sobre el video que les hizo llegar un turista y que muestra el clima el día en el que ambos amigos fueron a la playa La Misericordia para ver el amanecer y tomar mate desde la tabla de stand up paddle surf.

Así entraban al mar los dos argentinos desaparecidos en el mar de Málaga - Gif

Si bien esa mañana la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había activado una advertencia de vientos fuertes en la zona de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, donde se ubica Málaga, y que más tarde la misma afectó varias zonas de la costeras, en el video, filmado a las 7.40, el clima no aparece como factor de riesgo.

Emmanuel Soria y Maximiliano Ludvik son los jóvenes desaparecidos en Málaga

En cambio, imágenes registradas ese mismo domingo, pero a las 9 de la mañana, por el sitio Meteo365.es ya dan cuenta de esa zona de la playa afectada por fuertes vientos y una cortina de arena que dificultaba la visibilidad.

En este contexto, Francisco viajó ayer a Málaga para reunirse con sus padres y sus dos hermanos (son cuatro en total) y sumarse a la búsqueda de Emmanuel y su amigo, cuyos familiares también se encuentran en España.

Así se veía la playa donde buscan a los dos argentinos, a las 9 AM, el día en el que desaparecieron

Algo en lo que insisten es que se viralicen las fotos de ambos y que quienes tengan cámaras de seguridad en la zona costera presenten las imágenes a las autoridades para poder constatar el recorrido que realizaron. Gracias a ese pedido es que un turista les alcanzó el video donde se ve a los dos amigos ingresando al mar, imágenes que los hermanos de Soria subieron a sus redes.

“El tema de las cámaras es complicado acá en España porque tienen un protocolo que dura horas y la filmación no te la dan a vos, solo te dicen si vieron algo o no vieron. Nuestra preocupación era que no sabíamos si habían ingresado al mar. Ahora resta saber qué dirección tomaron”, dijo Francisco a este medio.

Qué se sabe hasta ahora

El domingo a las 7.30 Emmanuel y Maximiliano se encontraron para ir a la playa a ver el amanecer en su tabla de SUP y tomar mate. No llevaron más que el termo y el mate. Fueron sin calzado ni remeras. Emmanuel debía volver a la casa donde compartía las vacaciones con sus padres y su hermana, que terminarían el 20 de septiembre, porque a las 16 debía ir a trabajar a una heladería de la zona, de nombre “El barrio”. En tanto, Maximiliano seguiría disfrutando del lugar, donde tenía previsto quedarse hasta diciembre.

Ese mismo domingo a la tarde, y como ambos aún no volvían de la playa, la familia de Emmanuel decidió preguntar por ellos entre conocidos y luego visitar los hospitales de la ciudad ante el temor de que hubieran tenido un accidente. Después, frente a la falta de noticias, hicieron la denuncia ante las autoridades.

La búsqueda oficial comenzó a las 3 de la mañana del lunes.

La publicación de los familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos en Málaga, España Captura

Desde entonces operan en conjunto profesionales y unidades de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Policía Nacional, la Cruz Roja, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y el Ejército del Aire español.

El lunes, en medio del operativo de búsqueda, la Agencia de Salvamento Marítimo informó que la tabla inflable de SUP que Emmanuel y Maximiliano utilizaban fue encontrada a más de 25 kilómetros al sureste de Málaga, por lo que el área que se investiga se extendió así desde Málaga capital hacia el este, hasta el meridiano de Nerja, casi 30 kilómetros mar adentro. Además de la tabla, también se halló la bombilla del mate que habían llevado los dos amigos.

Las pesquisas de los medios marítimos y aéreos ya cubrieron un área superior a los 7000 kilómetros cuadrados, superficie similar a toda la provincia de Málaga (7308 km²). Todas las tareas son realizadas durante una media de 15 horas diarias, informó hoy La Opinión de Málaga.