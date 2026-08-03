Qué se sabe del femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata: así avanza la investigación del crimen hoy
La joven de 24 años se dirigía a una supuesta entrevista laboral; la autopsia reveló que sufrió un paro cardíaco tras una grave hemorragia causada por una puñalada en la zona cervical; detuvieron a dos hombres
La reacción de sus familiares
Al no poder comunicarse con ella, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. Fue así como supieron de la entrevista laboral y se dirigieron hasta la zona para intentar localizarla. Sin resultados, dieron aviso a la policía.
Los primeros datos de la invetigación
Según los primeros datos de la investigación, Antonich había contactado a una persona a partir de un supuesto aviso de trabajo publicado en redes sociales y había acordado un encuentro en el parador Punta Cantera, en la zona de Punta Mogotes.
Hasta allí llegó en un remís. El chofer declaró que la dejó en el lugar y que permaneció algunos minutos esperándola porque ella le había insinuado que regresaría enseguida. Como nunca volvió, finalmente se retiró.
Quién era la víctima
Fuentes judiciales identificaron a la víctima como Johana Mailén Antonich, madre de dos hijos.
Los sospechosos, que se desempeñarían como serenos o cuidadores del balneario Punta Cantera —inmediato al complejo Punta Mogotes—, quedaron imputados por el delito de femicidio y a disposición del fiscal Carlos Russo, quien en las próximas horas les tomará declaración indagatoria.
Dos detenidos
Por el crimen fueron detenidos dos hombres de 26 y 27 años, sorprendidos por la policía cuando intentaban quemar la ropa de la víctima a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo.
El caso
Una joven de 24 años fue asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata, adonde había acudido tras ser convocada para una supuesta entrevista laboral que había conseguido a través de una publicación en redes sociales.
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