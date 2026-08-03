Qué se sabe del femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata: así avanza la investigación del crimen hoy

Según los primeros datos de la investigación, Antonich había contactado a una persona a partir de un supuesto aviso de trabajo publicado en redes sociales y había acordado un encuentro en el parador Punta Cantera, en la zona de Punta Mogotes.

Hasta allí llegó en un remís. El chofer declaró que la dejó en el lugar y que permaneció algunos minutos esperándola porque ella le había insinuado que regresaría enseguida. Como nunca volvió, finalmente se retiró.