Quién es el policía acusado de ejecutar a sangre fría a un docente que trabajaba como chofer de una aplicación

Hasta su detención por el homicidio de Cristian Pereyra, un docente de 39 años que para tener ingresos extras trabajaba como chofer de una aplicación, Matías Alejandro Vizgarra Riveros cumplía funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Tenía la jerarquía de oficial y había ingresado en la fuerza de seguridad provincial en abril de 2021. Ahora está preso imputado de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae.

Tiene 23 años y vivía en Virrey del Pino, La Matanza, al igual que la víctima. Sus compañeros en la Escuela de Policía Juan Vucetich lo habían apodado El Cocinero, por su parecido fisonómico con el actor Cuba Gooding Jr. en el personaje que interpretó al primer buzo norteamericano en la película Hombres de Honor, según reveló el diario Clarín.

“Era un policía del montón”, según dijeron sus jefes después de que “el Cocinero” fuera detenido en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, pudo saber LA NACION al consultar a fuentes de la fuerza de seguridad provincial.

Según informó Infobae, el sospechoso tenía deudas por más de $1.700.000 por préstamos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos,

Tras su detención fue desafectado de forma inmediata por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Pereyra, que tenía 39 años y una hija de 3, y fuera de sus horarios como docente manejaba su auto particular para la aplicación de viajes DiDi, fue asesinado el domingo a la madrugada.

Su cuerpo fue hallado a la vera de la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Presentaba diez orificios de bala, cinco de entrada y cuatro de salida. “Un proyectil quedó alojado en el cuerpo y fue extraído en la operación de autopsia”, agregaron los voceros consultados.

Poco horas después fue detenido el sospechoso, que fue el único pasajero del último viaje de Pereyra. De su arma reglamentaria habrían salido los cinco balazos que segaron la vida del docente.

El fiscal Arribas, a cargo de esta investigación y de la del homicidio del también remisero Eduardo Gómez, asesinado por motochorros en San Justo cuando iba hacia su trabajo, logró reconstruir el último viaje de Pereyra, dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

“El viaje se hizo sin contratiempos. Es más, la víctima dio por finalizado el trayecto, según pudimos saber a partir de la información brindada por representantes de la aplicación con la que trabajaba Pereyra”, explicaron.

El crimen ocurrió fuera del auto. “Por algún motivo que todavía no pudimos establecer, Pereyra, después de dar como finalizado el viaje, se bajó del auto y fue atacado a balazos por su asesino”, explicó a LA NACION un detective.

El viaje había comenzado en Mariano Acosta, Merlo, y tenía como destino Virrey del Pino. Se determinó que el pasajero era Vizgarra Riveros. Supuestamente se iba a encontrar con compañeros de la fuerza de seguridad para después ir a tomar servicio en la sede de la UTOI La Matanza.

El fiscal Arribas pidió que lo trasladaran a una comisaría de esa localidad para entrevistarlo. El sospechoso “le hizo una mención al personal de la UTOI que lo acompañó como que se había mandado una macana”, dijo el representante del Ministerio Público en una entrevista con Radio con Vos.

Cuando fue indagado por el fiscal Rivas, Vizgarra Riveros no repitió eso. Por el contrario, se negó a declarar.

Pero en la comisaría Vizgarra Riveros dijo que se había encontrado con compañeros antes de ir a la UTOI. Arribas mandó a chequear esos dichos: los policías que el sospechoso había nombrado lo desmintieron. “Dijo que había ido a su trabajo en el auto de un compañero, pero esa persona aseguró que no era verdad”, explicaron fuentes de la investigación.

Los peritos secuestraron cinco vainas servidas. En la pistola reglamentaria del sospechoso quedaban ocho cartuchos y el personal de la UTOI informó que la última vez que le inspeccionaron la Bersa TPR9, número de serie 13-L65603, tenía 13 cartuchos.

Cristian Pereyra, la víctima

Tras la imputación por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae, el fiscal Arribas dio intervención en la investigación a personal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Detectives de la fuerza federal hallaron el auto robado a la víctima a poco más de 10 cuadras de distancia de la sede de la UTOI La Matanza, situada en la zona conocida como Puente 12. El vehículo presentaba un orificio de bala, pero sería de vieja data y no tendría vinculación con el homicidio de Pereyra.