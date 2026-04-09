Lo acusan de envenenar comida y bebida para matar a sus primos, socios en una empresa textil

P. F., un empresario de 42 años, fue detenido acusado de haber envenado con plomo, cromo, nitritos y nitratos comida y bebida que consumieron sus primos y socios en una compañía textil del partido bonaerense de Moreno, con la intención de matarlos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales y policiales al tanto de la causa, a cargo de la fiscal María Verónica Pittela, quien conduce la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

La investigación comenzó tras la denuncia de Augusto C., una de las víctimas. En su presentación, hecha el 20 de febrero pasado, el empresario dijo que él y su hermana, Delfina C., sufrieron una intoxicación “por plomo en sangre y cromo en orina” después de haber almorzado en el comedor de la empresa.

“Al intentar verificar las cámaras de seguridad de la compañía, el denunciante constató que las filmaciones habían sido borradas, estableciéndose posteriormente por parte del técnico encargado del sistema que existieron cuatro pedidos distintos de reseteo”, dijeron calificadas fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Las sustancias químicas secuestradas por detectives de la policía bonaerense

Ayer, tras 45 días de investigación y con una serie de pruebas reunidas en el expediente, funcionarios de la UFI N°8 de Moreno-General Rodríguez y detectives de la policía bonaerense hicieron una inspección en la empresa, situada en la localidad de Paso del Rey, donde se secuestraron sustancias químicas, alimentos, computadoras y los DVRs de las cámaras de seguridad, informaron fuentes judiciales.

“Las víctimas habían dicho que desde hace meses venían reportando serios problemas de salud. Tras una serie de estudios clínicos, les detectaron elevados niveles de plomo y cromo en su sangre”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Los voceros consultados explicaron que los análisis de laborario determinaron la presencia de nitrito y nitrato en los alimentos y bebidas que venían consumiendo en el comedor de su lugar de trabajo.

En las últimas horas, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hicieron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, situado en el barrio porteño de Villa Devoto, donde se hallaron microscopios, ampollas, frascos, goteros y bidones con sustancias químicas, cuadernos con anotaciones “sugerentes”.

“También, en el prodecimiento se secuestraronsecuestraron teléfonos celulares y computadoras que serán sometidas a un peritaje”, explicaron fuentes del caso.

Los elementos secuestrados en la casa del sospechoso

En la investigación, además de la DDI de Moreno-General Rodríguez, colaboran personal de la Policía Ecológica de la Provincia de Buenos Aires y detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

“El móvil del envenenamiento aún es materia de investigación”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

Las dos víctimas son los socios mayoritarios de la empresa. El imputado es el tercer integrante de la sociedad empresarial.