Quién es Nicolás Payarola, el abogado de famosos acusado por estafa

Nicolás Payarola Hernayes, el abogrado que representó, entre otras personalidades, a la mediática conductora Wanda Nara y al campeón del mundo Gonzalo Montiel, fue detenido hoy en su casa del barrio Golf del complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.

El letrado está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada.

El nombre de Payarola se volvió relevante mediáticamente a partir de denuncias judiciales en 2025. Su residencia actual es en Nordelta, partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde fue detenido. Además de Wanda Nara y Montiel, representó al cantante de cumbia L-Gante, que estuvo preso por privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas.

Su vida dio un giro en junio de este año cuando fue denunciado por Montiel por un perjuicio patrimonial de US$700.000, dinero que le entregó para presuntas inversiones que no se concretaron. La denuncia del defensor de River detalla nueve hechos de estafa y tres falsedades materiales. Entre los que se incluyen la presunta compra de un terreno en el conurbano bonaerense para desarrollar un emprendimiento inmobiliario.

También se incluyó un pago inicial de $25 millones para blanquear capital, entregado en dólares a Payarola y supuestamente destinado a una cuenta bancaria. Luego, siguió un adelanto de US$200.000 para la compra de un terreno en Ezeiza que no se concretó.

Por otro lado, el mes pasado la Justicia ordenó que Payarola deposite una caución de $300 millones tras ser imputado por estafa y defraudación, según resolvió la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro al hacer lugar a una apelación presentada por el abogado José María Vera, representante de Sergio Alejandro O., quien fue cliente del letrado imputado y presentó otra denuncia que dio origen a la investigación.

El denunciante relató siete hechos de estafa. “El imputado, habiéndose ganado la confianza de su cliente y amigo mediante engaños, abuso de confianza, sustracción de documentación y falsas promesas de resolución de conflictos de Sergio Alejandro O., obtuvo ilícitamente, en beneficio propio y de posibles terceros que surgirán del avance de la pesquisa que nos ocupa, la suma de aproximadamente $63.672.107 y US$ 64.200, al no atender los intereses patrimoniales de la víctima vinculados a los distintos procesos judiciales que lo tenían como actor, al no cumplir con el pago del dinero que en algunos casos le era reclamado", sostuvo el fiscal Iribarren en un dictamen de junio pasado cuando pidió allanar el domicilio y el estudio del abogado, situados en el complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre.

Su detención

La orden de detención fue firmada por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentast y después de revocar la eximición de prisión de la que gozaba Payarola Hernayes.

El abogado detenido en Nordelta FBA

“Le imputan 11 hechos de estafas”, dijo una fuente que participó del operativo donde se detuvo al abogado.