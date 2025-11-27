El presidente Javier Milei participó en el acto por el 90º aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y fue reconocido con una distinción por su lucha contra el antisemitismo.

“Mientras la gran mayoría del mundo libre decidió darle la espalda al Estado judío, nosotros le dimos la mano”, fue una de las frases que dio el mandatario nacional.

El evento llevado a cabo en el Teatro Colón estuvo encabezado por el titular de la DAIA, Mauro Berenstein. “En Argentina tenemos tolerancia cero al antisemitismo”, sumó Milei, que reforzó la unidad judeocristiana y señaló: “Mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo”.

Javier Milei recibió un reconocimiento de la DAIA. Presidencia

Ante funcionarios y miembros de la comunidad judía argentina, el Presidente afirmó que “Argentina será el país pionero en la defensa y promoción de estos acuerdos junto con Estados Unidos” y agregó que “más que nunca es necesario que el mundo libre se alce de forma conjunta contra las amenazas a la libertad”.

“Israel no está luchando contra un adversario razonable, sino contra un enemigo con voluntad y capacidad genocida. Gracias a la valentía de los soldados israelíes y al apoyo inquebrantable del presidente [Donald] Trump, hoy todos los rehenes que aún seguían con vida están de nuevo en sus casas”, dijo Milei en parte de su discurso.

“Israel es un ejemplo radical de todos estos valores que hicieron a Occidente grande, por eso apoyar a ese país es necesario para el nuestro, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes”, agregó.