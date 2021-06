Quilmes: una docente salvó a la madre de un alumno de un femicidio

Flavia Angelina y otros compañeros docentes de la Escuela Primaria N.º 9 de Quilmes se dieron cuenta de que uno de sus alumnos de cuarto grado no se conectaba a Zoom para hacer la tarea y tampoco respondía a los mails. Fue entonces que la orientadora social se acercó ayer hasta la vivienda del estudiante y allí se encontró con el horror: de la casa donde vive el niño salía la mamá a los gritos y, junto a ella, un hombre que le asestaba una puñalada en el pecho. La socióloga alertó a un patrullero que hacía la ronda en el barrio y logró interrumpir el ataque del agresor, que quedó detenido. La víctima, de 39 años, debió ser hospitalizada y se recupera favorablemente de una cirugía.

“Fui a buscar al estudiante para tomar registro del momento, del contexto, por el que no podía hacer la tarea y me encontré con esa situación. Los gritos de la mujer se escuchaban desde la esquina”, contó Angelina en diálogo con TN. Mientras ocurría la agresión tanto el alumno como su hermano permanecían dentro del hogar. “Estaban muertos de miedo”, recordó la profesional. Hasta tanto su madre se recupere, los niños quedaron al cuidado de familiares.

Fue a asistir a un alumno y evitó un femicidio. Habla el hermano de la víctima.

Gracias a la pronta intervención de Angelina y de algunos vecinos de la Ribera de Quilmes que salieron a la calle, el agresor fue rápidamente aprehendido en la esquina de Puccini y Alem por efectivos policiales de la Comisaría Primera de Quilmes que transitaban por la zona. La mujer, identificada como María Ester, no solo había sido acuchillada, sino que “tenía la cara desfigurada”, según contó la orientadora. La víctima fue trasladada al Hospital Isidoro Iriarte de ese municipio para ser asistida por las heridas que recibió en el tórax y en el rostro, donde presentaba varios hematomas. La mujer ingreso consciente al centro de salud y se encontraba fuera de peligro, indicó el director del hospital Manuel Fragomeno.

“Esta es una situación que está naturalizada, donde no es extraño el golpe, no es extraña la agresión”, se lamentaba la socióloga y el estudiante no era ajeno a esa triste historia. “Su comunicación era muy escasa, también con los dispositivos. Es una historia puertas adentro, quizá conocida por los vecinos, pero que no salía. El estudiante hablaba como cualquier pequeño, pero no contaba esta situación que está naturalizada”.

“Siempre la golpeaba, pero ella volvía porque él la amenazaba que la iba a matar a ella y a los nenes”

El agresor, de 40 años y nacionalidad paraguaya, está acusado por tentativa de homicidio en el marco de violencia de género y la investigación la lleva adelante la Fiscalía de Instrucción y Juicio N.º 4 de Quilmes. “Siempre la golpeaba, siempre fue violento desde hace más de 15 años, pero ella volvía con él porque estaba bajo amenaza. Él le decía que la mataría a ella y a los nenes”, dijo esta mañana Avelino, el hermano de la mujer, en declaraciones a la prensa.

Avelino contó que la agresión ocurrió ayer, alrededor de las 10.30, cuando la mujer le pidió a su pareja que le prestara el teléfono para que los chicos se conectaran para estudiar. “De una, sin pelea, la acuchilló”, contó el hombre. Los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Quilmes realizaron un allanamiento de urgencia en la vivienda donde ocurrió el hecho y lograron el secuestro del arma blanca utilizada, que se encontraba en la mesa de la cocina con manchas de sangre, detallaron las fuentes.

El coronavirus dejó a su paso innumerables consecuencias y la violencia de género se volvió una problemática aún más profunda. En un año de pandemia los femicidios fueron el único delito que en la Argentina no bajó. La línea 144 tuvo un 25% más de consultas. Cuando en 2020 se decretó el aislamiento social y obligatorio y se limitó la circulación, las organizaciones sociales comenzaron a advertir, ante el temor que la situación de las víctimas empeorara con las restricciones: “Si sos víctima de violencia de género podes salir. No necesitas un permiso especial”.

LA NACION

