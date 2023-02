Quisieron asaltar nuevamente a la pareja cordobesa en Viña del Mar

escuchar

La misma pareja de argentinos que hace una semana fue asaltada en un shopping de Viña del Mar sufrió otro intento de robo en Chile. Ariel Mansilla y su esposa Ana son cordobeses y fueron al país vecino de vacaciones. Pero el descanso se convirtió en pesadilla. El martes 14 habían sido víctimas de la modalidad conocida como robo piraña, cuando una pandilla de seis adolescentes los abordó violentamente y les quitó sus cosas al salir del Mall Marina Arauco.

Esta vez, Ariel y Ana fueron atacados a plena luz del día, cuando intentaron engañarlos pinchándoles la goma del auto.

La escena de tensión ocurrió a pocos metros del hotel en el que se alojaban. La pareja frenó en el semáforo y, según dijeron en diálogo con El Doce TV de Córdoba, “había mucha gente, porque estaban los preparativos para el festival, pero no había ni policías ni carabineros”.

“Seguimos nuestro camino tomando por la avenida Vergara, doblamos a la derecha donde hay una subida y Ana me dice que siente un ruido”, contó Ariel Mansilla, y agregó que cuando vio por el espejo se dio cuenta que la cubierta derecha trasera estaba en llanta y recordó que el gerente del hotel le había anticipado que pinchar ruedas es un modus operandi de los delincuentes en la zona: “Ahí se me vino todo el mundo abajo”.

“Cuando bajo la ventanilla para sacar el brazo para poder doblar, un tipo cuarentón me dice ‘pare más adelante, yo le ayudo’, y me acordé que me habían dicho que hacen eso y le dije a Ana ‘hace plan escape’”, relató. Luego Mansilla detalló que los insultaron cuando giraron y lograron frenar en una estación de servicio, que se encontraba a media cuadra. “Cuando busco lugar para cambiar la goma, levanto la vista y lo veo al mismo señor que me había ofrecido ayuda, lo tenía encima”, precisó Ariel. Los empleados de la estación notaron la situación, entonces “tres o cuatro de ellos se acercaron alrededor de la chata y otros se fueron con Ana a llamar a los carabineros”.

“El tipo seguía ahí hablando por teléfono con alguien, y nos señalaba como diciendo ‘che se me metieron en la estación, qué hago’”, relató la víctima, señalando que en lo único que se fijaba era si tenía una pistola escondida en la cintura. A los pocos minutos llegaron los carabineros y comenzaron la búsqueda de los sujetos, sin embargo, no dieron con ellos.

Simplemente agradecer la atención recibida de las autoridades del sheraton hotel de viña del mar , no podemos culpar a todo un pueblo q siempre nos recibió de 10 por un puñado de delincuentes — Ariel Mansilla (@asmansilla1) February 16, 2023

“Cuando estaba debajo de la camioneta cambiando la rueda le dije Ana que nos volvíamos a Córdoba”, a su vez, le solicitaron a los carabineros si podían acompañarlos hasta la ruta para salir de Viña del Mar. “Ana en ese momento saco la chapa patente de la camioneta porque ya nos habían dicho que tengamos cuidado con las chapas argentinas. El patrullero nos acompaño por 12 kilómetros hasta que nos pusieron en ruta a Santiago”, concluyó Ariel Mansilla.

Cómo había sido el robo piraña

Un grupo de seis adolescentes protagonizaron un brutal asalto a turistas argentinos a las afueras del Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, Chile. El hecho delictivo tuvo lugar el pasado martes 14 de febrero, pero cobró trascendencia recién el miércoles luego de que videos del robo se viralizaran en redes sociales.

Según consignó BioBioChile, el violento episodio ocurrió a horas de la tarde y a pocos metros de la Avenida 14 norte, en la región de Valparaíso. Tal y como muestran las imágenes, la pareja es abordada en principio solo por dos delincuentes juveniles luego de, aparentemente, terminar de hacer algunas compras.

Brutal asalto a turistas argentinos en Chile

Uno de ellos sorprende al hombre por la espalda y lo tira al suelo con rapidez mientras que su compañero decide pegarle una feroz patada a la mujer en el pecho. “¡No, hijo de puta! (sic)”, grita la mujer al ver que ambos individuos no solo intentaban sustraerles sus pertenencias sino habían golpeado a su acompañante.

En los segundos siguientes, el hombre, que se levantó de inmediato del piso tras ser empujado, intentó defenderse de los asaltantes. Fue entonces que uno de ellos, viendo la resistencia que la pareja ofrecía, optó por buscar “refuerzos”. Mientras tanto, la mujer continuó gritando desesperadamente.

“¡Basta, por favor. Pará, pará!”, rogaba antes de que cuatro criminales más decidieran unirse al asalto. “¡Hijo de puta! (sic)”, volvió a gritar la mujer al momento que el grupo de seis delincuentes les quitaban tanto a ella como a su compañero lo que llevaban encima. Finalmente, los jóvenes lograron su acometido y escaparon.

Un segundo video, también compartido en redes sociales, muestra los momentos posteriores al robo. La turista argentina continúa insultando a los asaltantes mientras su pareja intenta calmarla. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten”, le reprocha la mujer a un policía que estaba a metros de la escena.

Brutal asalto a turistas argentinos en Chile

No hay precisiones sobre qué fue lo que le robaron a la pareja. Diversos medios de Chile aventuran que se trataba de un cadena de oro y un celular.

