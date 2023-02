Brutal asalto a turistas argentinos en Chile: seis adolescentes robaron a una pareja afuera de un shopping

escuchar

Un grupo de seis adolecentes protagonizaron un brutal asalto a turistas argentinos a las afueras del Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, Chile. El hecho delictivo tuvo lugar el pasado martes 14 de febrero, pero cobró trascendencia recién el miércoles luego de que videos del robo se viralizaran en redes sociales.

Según consignó BioBioChile, el violento episodio ocurrió a horas de la tarde y a pocos metros de la Avenida 14 norte, en la región de Valparaíso. Tal y como muestran las imágenes, la pareja es abordada en principio solo por dos delincuentes juveniles luego de, aparentemente, terminar de hacer algunas compras.

Uno de ellos sorprende al hombre por la espalda y lo tira al suelo con rapidez mientras que su compañero decide pegarle una feroz patada a la mujer en el pecho . “¡No, hijo de puta! (sic)”, grita la mujer al ver que ambos individuos no solo intentaban sustraerles sus pertenencias sino habían golpeado a su acompañante.

El momento en el que la pareja de turistas argentinos es abordada y golpeada por el grupo de delincuentes.

En los segundos siguientes, el hombre, que se levantó de inmediato del piso tras ser empujado, intentó defenderse de los asaltantes. Fue entonces que uno de ellos, viendo la resistencia que la pareja ofrecía, optó por buscar “refuerzos”. Mientras tanto, la mujer continuó gritando desesperadamente.

“¡Basta, por favor. Pará, pará!”, rogaba antes de que cuatro criminales más decidieran unirse al asalto. “¡Hijo de puta! (sic)”, volvió a gritar la mujer al momento que el grupo de seis delincuentes les quitaban tanto a ella como a su compañero lo que llevaban encima. Finalmente, los jóvenes lograron su acometido y escaparon.

Un segundo video, también compartido en redes sociales, muestra los momentos posteriores al robo. La turista argentina continúa insultando a los asaltantes mientras su pareja intenta calmarla. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten” , le reprocha la mujer a un policía que estaba a metros de la escena.

Por el momento, no hay precisiones sobre qué fue lo que le robaron a la pareja. Diversos medios de Chile aventuran que se trataba de un cadena de oro y un celular.

Los instantes posteriores al asalto a la pareja de turistas en Viña del Mar, región de Valparaíso.

Ola de robos en Valparaíso

De acuerdo con el artículo publicado por BioBioChile, al mismo tiempo que tenía lugar el robo a los turistas, otro grupo de jóvenes intentaban asaltar distintas sucursales de la Ripley -una cadena de tiendas de origen chileno-. Ante la resistencia de guardias de seguridad, los individuos atacaron los comercios con piedras.

El asalto a la pareja argentina se le atribuye al mismo grupo de jóvenes que robaron a otra persona en una plaza cercana la semana pasada. En esa línea, el presidente de la Comisión de Seguridad Pablo González aseguró al medio chileno que el lugar donde está ubicado Mall Marina Arauco concentra altos niveles de inseguridad.

Por su parte, los Carabineros reportaron que más de 20 menores fueron detenidos en los últimos 20 días en las inmediaciones de aquel distrito comercial. La mayoría de ellos terminó en libertad debido a que tenían entre 13 y 17 años.

LA NACION