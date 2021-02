Ratifican la prisión preventiva del esposo de Píparo por tentativa de homicidio

La jueza Marcela Garmendia dio lugar a un pedido de la fiscal María Eugenia di Lorenzo, que había solicitado la continuidad de la prisión para Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo. Así, Buzali, que está acusado de doble tentativa de homicidio por un incidente ocurrido en los primeros momentos del año nuevo, cuando atropelló a dos motociclistas a los que confundió con unos motochorros que habían asaltado a su esposa unas horas antes, seguirá detenido en la alcaidía Petinatto de la ciudad de La Plata.

La resolución se dio a conocer ayer, después de la audiencia en la que la defensa de Buzali, a cargo de Marcelo Peña, pidió que la prisión preventiva pudiera cumplirse en su hogar, mientras que la fiscal María Eugenia de Lorenzo, en cambio, solicitó que se mantuviera detenido en la alcaidía Petinatto. La magistrada confirmó la prisión preventiva, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar el lugar donde Buzali espera el juicio.

“La pena en expectativa, y la peligrosa conducta asumida por el imputado luego del hecho que se le atribuye, hacen que no se encuentre de esta forma garantizada la sujeción de Buzali al proceso, al demostrar un claro desprecio y desapego por la ley”, afirmó la jueza en su fallo.

Y agregó: “Sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena, y debiendo representarse el resultado muerte, embistió con el frente de su vehículo el sector trasero del motovehículo. Sin importar dicha circunstancia, el conductor emprendió la fuga del lugar arrastrando el rodado menor mientras este desprendía chispas por el roce del asfalto -particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil- por aproximadamente trescientos metros”.

Además, sostuvo que la declaración de Juan Ignacio Buzali de los hechos es “endeble, y no consigue conmover los elemento de prueba recolectados”. La jueza señaló que los peritajes definieron que el vehículo conducido por Buzali no fue encerrado por las motos, por lo que él y su esposa no corrieron peligro.

“El conductor no puede basar su accionar en un supuesto riesgo de vida, toda vez que en ningún momento las motos rodearon el vehículo, sino que de acuerdo con el cúmulo de pruebas reunidas, éstos siempre estuvieron delante del mismo, con posibilidad reitero, de realizar otra maniobra como ser pasar entre las motos, retroceder o, simplemente, frenar”, señaló Garmendia.

Por último, la jueza hizo lugar a un pedido de la defensa para realizar peritajes que determinarán si Buzali puede pasar a cumplir la prisión preventiva en su casa: “Simultáneamente, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes penales, la situación personal del imputado, y especialmente la actual instancia de la investigación en la que nos encontramos, habiéndose producido la mayoría de las pruebas de cargo, resuelvo formar un incidente de Morigeración de la medida de coerción, donde se analizarán dichas circunstancias”.

El abogado de uno de los motociclistas afectados, Martín de Vargas, celebró la resolución de la jueza: “Es un punto de inflexión en la causa, donde el delito que figura en la carátula está constatado con suficiente prueba, en esta instancia procesal, para demostrar la comisión de ese delito por parte de Buzali”.

En tanto, el abogado Rodolfo Baque, que representa al menor que resultó con lesiones, indicó que el imputado deberá aclarar el lugar de residencia antes de poder acceder a un beneficio de prisión domiciliaria.

Esta causa se tramita en forma paralela a la investigación del robo sufrido por Píparo.

