Récord de muertes: “En Santa Fe hay violencia hace 20 años y deberían haberla resuelto sin fuerzas federales”, dijo Aníbal Fernández

ROSARIO.-”En Santa Fe hay violencia hace 20 años, y deberían haberla resuelto sin fuerzas federales”, aseguró el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su paso por esta ciudad, donde llegó este miércoles a la mañana para presentar nuevo refuerzo de 200 gendarmes –totalizan 1000 para tareas de seguridad- ante el recrudecimiento de la violencia, con una nueva cifra récord de homicidios que alcanzaron los 266 muertos, y superaron el registro más alto de 2013, cuando estalló la llamada guerra entre bandas narco. Además, Fernández volvió a tener un cruce con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien reiteró que la ciudad necesita mejores resultados en materia de seguridad.

Fernández inauguró el destacamento móvil VII, que aunque parezca una contradicción, quedará fijo por ahora en la zona norte de Rosario, a unos 300 metros de la ruta 34, que proviene del norte del país. Estaba previsto que este predio se inaugurara en marzo pasado, según había prometido el ministro, pero recién comenzó a funcionar esta semana, luego de demoras en la adquisición del terreno y el montaje de la estructura en seco.

El destacamento móvil VII de la Gendarmería tendrá su base en Rosario, donde también se encuentra el destacamento móvil II Marcelo Manera - LA NACION

En un extenso diálogo con los periodistas, Fernández consideró que el incremento de los crímenes en Rosario datan de hace más de dos décadas, que no es un fenómeno nuevo, y que la Policía de Santa Fe no fue capaz de frenar el crecimiento de las bandas narco. El ministro descargó en las gestiones anteriores a nivel provincial las fallas en el combate contra el crimen organizado.

“Hace 20 años que empezaron a crecer los crímenes. No quieran achacárselo al gobierno federal, porque la provincia de Santa Fe tendría que haberlo resuelto sin las fuerzas federales”, advirtió Fernández, que dejó una frase polémica al señalar que “los homicidios no son con civiles, son entre bandas. Y esa situación se va a ir modificando a medida que vayamos avanzando un poquito más en todos los barrios. No va a haber un solo barrio en donde no vayamos a estar”, agregó.

Integrantes del móvil VII de la Gendarmería Marcelo Manera - LA NACION

Pidió también a los periodistas que le pregunten sobre la situación en Rosario al ministro de Seguridad de Santa Fe. El excomisario Rubén Rimoldi, quien ocupa el cargo desde el 10 de agosto pasado –tercer funcionario en ese puesto-, estaba unos metros detrás de Fernández, pero no se acercó a los periodistas. El funcionario santafesino no acostumbra a tener contacto con la prensa, a pesar de que la seguridad es un tema de agenda permanente en esta provincia.

Los periodistas le advirtieron a Fernández que no sólo mueren miembros de bandas criminales, sino también personas que son ajenas a las tramas narco, como los casos de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio, que fueron atacadas a balazos el 23 de junio pasado cuando esperaban el colectivo en una plaza en el sur de la ciudad.

Virginia Ferreyra y su madre Claudia Deldebbio, víctimas de la violencia en Rosario

“No nos informan de civiles (asesinados) a nosotros. No minimizo nada porque una sola vida es un dolor de cabeza”, respondió el titular de la cartera de Seguridad, y reiteró que “la violencia no es contra civiles, sino que es una cuestión entre bandas y Santa Fe hace 15 o 20 años que padece esta situación, por eso trabajamos fuertemente en los barrios y lo seguiremos haciendo”, afirmó Fernández.

Luego, Fernández desplegó una serie de cifras para acercarlas a su argumento de que las fuerzas federales desempeñan una buena tarea en la zona, a pesar de que los homicidios aumentan y la violencia crece.

El ministro Aníbal Fernández estuvo acompañado por oficiales de las cuatro fuerzas federales de seguridad Marcelo Manera - LA NACION

“Actualmente en Rosario hay 708 efectivos de Prefectura, 146 de la PSA, 2357 de Gendarmería y 238 de la Policía Federal. Se secuestraron 51,6 kilos de cocaína, 205 kilos de marihuana. Hubo 341 detenidos por parte de Prefectura, 24 por parte de la PSA y 463 de Gendarmería y 47 por parte de la Policía Federal”, detalló el ministro.

Luego el clima volvió a encenderse cuando el ministro de Seguridad de la Nación subió al ring al intendente de Rosario. Pablo Javkin, que lanza desde hace tiempo reiteradas críticas a la gestión de la seguridad y el accionar de las fuerzas federales en la ciudad. “Yo no tengo que colaborar con Javkin. Lo tengo que hacer con las autoridades en la provincia en la tarea que hacemos en cada uno de los barrios. Si el intendente tiene vocación de participar con nosotros sabe cómo ubicarnos. No me llama nunca, no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé. Y no tengo previsto reunirme con él”, aclaró.

El destacamento móvil VII estará integrado por 1000 gendarmes cuya tarea primaria será colaborar con la prevención del delito en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Minutos después el intendente de Rosario le respondió a Fernández por su cuenta de Twitter y en varias entrevistas en programas de radios. “Necesitamos resultados porque esta ciudad es víctima de esta porquería (las drogas) y las armas, que llegan por una ubicación logística”, apuntó.

“Que el ministro Fernández venga a la ciudad me parece perfecto. Lo que quiero dejar en claro es que todas las semanas nos reunimos con las fuerzas federales que dependen de él. No tengo un vínculo de amistad. Si él necesita hablar conmigo, con todo gusto”, aseguró. Y agregó: “Hay que dejar de hablar de Rosario como un enclave en todo el país, a veces no merecemos ese trato. Necesitamos que haya menos homicidios en la ciudad”.

