Violó a su hija durante siete años, la dejó embarazada y, 13 años después, quedó firme su condena a prisión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena que recibió un hombre que durante siete años violó a su hija y, como consecuencia de los abusos, la dejó embarazada. El máximo tribunal del país desestimó una presentación de la defensa por inadmisible y confirmó la sentencia de primera instancia.

Así lo informaron fuentes judiciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo bajo su análisis el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Treunque Lauquen que el 14 de octubre de 2022 condenó a Jorge Eduardo Dubiau a la pena de 12 años y 10 meses de prisión como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y gravemente ultrajante agravado.

Según el expediente judicial, los abusos ocurrieron entre 2006 y 2013 en la ciudad bonaerense de Carlos Casares. El primer ataque sexual ocurrió cuando la víctima tenía ocho años.

“Dubiau pasaba a la niña a la cama matrimonial mientras su esposa no estaba. Luego, también se registraron abusos en el campo donde el acusado trabajaba. Los ataques sexuales se mantuvieron durante siete años. La víctima quedó embarazada y le contó lo que le pasaba a una amiga. Fue ese el momento en que la madre se enteró de lo que ocurría”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN

Tras la condena de primera instancia, el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, al sostener que el fallo dictado no había sido arbitrario y que los hechos habían quedado probados. La Suprema Corte bonaerense también rechazó los cuestionamientos a la sentencia.

“La defensa planteó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que alegó la arbitrariedad de la decisión, la afectación al principio de inocencia y la violación del derecho de defensa, debido proceso y doble conforme. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación por inadmisible en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", se informó.